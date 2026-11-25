تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلان قريبًا عن نتائج تحقيق يستهدف مواجهة ما وصفته بفائض الطاقة الإنتاجية لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وسط توقعات بفرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة واسعة من السلع، وفقًا لـ3 أشخاص مطلعين على الأمر.

وقال الأشخاص إن مكتب الممثل التجاري الأمريكي يستعد لاقتراح رسوم جديدة تضاف إلى الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب بالفعل خلال ولايته الثانية.

ومن المتوقع أن تحل الرسوم الجديدة جزئيًا محل رسوم جمركية أبطلتها المحكمة العليا الأمريكية في فبراير. وأسهمت رسوم إدارة ترامب، جزئيًا، في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية داخل الولايات المتحدة، فيما أظهر استطلاع عقب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر أن 62% من المشاركين يؤيدون جهود إلغاء هذه الرسوم.

ولا يزال من غير الواضح مستوى الرسوم التي ستقترحها الإدارة، لكن أحد الأشخاص المطلعين قال إن الرسوم ستُحدد بصورة خاصة لكل دولة، مع استبعاد فرض رسوم فورية على السلع القادمة من المكسيك والنرويج على الأرجح.

وكان مكتب الممثل التجاري الأمريكي قد بدأ التحقيق مع معظم أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، استنادًا إلى ما وصفه بأنه أدلة على وجود فائض في الطاقة الإنتاجية.

ومن المتوقع أن تلتزم الإدارة بحدود الرسوم التي جرى تضمينها في الاتفاقيات التجارية النهائية مع الدول الشريكة، وفقًا للمصدر نفسه.

وتشمل هذه الحدود سقفًا قدره 15% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، و19% على السلع الماليزية.

كما يُتوقع أن تلتزم الولايات المتحدة بسقف قدره 20% للرسوم التي فرضتها إدارة ترامب في ولايته الثانية على السلع الصينية، بشرط تمديد الهدنة التجارية المقرر انتهاؤها في 10 يناير.

وفي حال انتهاء الهدنة، سيرتفع معدل الرسوم المفروضة بسبب فائض الطاقة الإنتاجية الصينية إلى مستوى أعلى.

ولم يرد مكتب الممثل التجاري الأمريكي والبيت الأبيض على استفسارات رويترز بشأن الإعلان المرتقب.

وقال رايان ماجوروس، المسؤول التجاري السابق بوزارة التجارة الأمريكية، إنه يتوقع صدور تقرير مطول قد يتضمن إجراءات جمركية مختلفة لكل دولة من الدول الـ16.

وأضاف ماجوروس، وهو شريك في شركة كينج آند سبالدينج، أن الإدارة قد تقترح رسومًا مرتفعة تتراوح بين 15% و25% على الواردات من الدول التي ترى أن لديها طاقة إنتاجية فائضة في قطاعات مختلفة.

وستُضاف هذه الرسوم إلى رسوم قائمة تتراوح بين 10% و12.5%، فُرضت بموجب تحقيق منفصل يتعلق بضعف تطبيق القوانين الخاصة بمكافحة العمل القسري.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن الإدارة قد تقترح رسومًا أقل تتضمن بنودًا للتصعيد التدريجي، بما يسمح برفع معدلات الرسوم بمرور الوقت ما لم تتخذ الدول المعنية خطوات لخفض فائض إنتاجها.

وتشمل قائمة الشركاء التجاريين الذين يستهدفهم التحقيق الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وفيتنام وتايوان وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا وسويسرا والنرويج وسنغافورة وبنجلاديش وكمبوديا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية قد أفادت في وقت سابق بأن نتائج التحقيق قد تُعلن في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

وأطلق مكتب الممثل التجاري الأمريكي تحقيق فائض الطاقة الإنتاجية في مارس الماضي، بالتزامن مع تحقيق منفصل بشأن ضعف أو تراخي تطبيق قوانين مكافحة العمل القسري في 59 دولة والاتحاد الأوروبي.

وتهدف الرسوم الناتجة عن التحقيقين، مجتمعين، إلى إعادة بناء الرسوم الجمركية العالمية التي أطلقتها إدارة ترامب تحت شعار “يوم التحرير” قبل أن تلغيها المحكمة العليا الأمريكية في فبراير.

وحددت إدارة ترامب الصين باعتبارها المصدر الأكبر لفائض الطاقة الإنتاجية، متهمة إياها بإغراق الأسواق العالمية بالصلب والألومنيوم والسيارات الكهربائية والأجهزة المنزلية ومنتجات الطاقة الشمسية وغيرها من السلع. ورفضت الصين هذه الاتهامات، قائلة إن صادراتها تعكس مزاياها التنافسية.

ويستهدف التحقيق أيضًا، جزئيًا، الاستثمارات الصينية في دول بجنوب شرق آسيا، من بينها فيتنام وإندونيسيا وكمبوديا، بهدف تصنيع سلع موجهة إلى السوق الأمريكية وتجنب الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة في السابق.

وبموجب الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والمقرر انتهاؤها في 10 يناير، حددت إدارة ترامب الرسوم المفروضة خلال ولايته الثانية على السلع الصينية عند 20%، إضافة إلى رسوم تقارب 25% فُرضت خلال ولايته الأولى.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت بالفعل رسمًا بنسبة 12.5% على جميع الواردات الصينية بموجب إجراءات مكافحة العمل القسري، ما يترك مجالًا قدره 7.5% فقط قبل بلوغ سقف الـ20%.

وتعمل الولايات المتحدة والصين أيضًا على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على واردات غير استراتيجية بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب.