شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم إطلاق شركة جنرال موتورز مصر الإنتاج المنتظم لسيارة شيڤروليه جروڤ الجديدة كليًا بمصنعها في مدينة السادس من أكتوبر، وذلك في خطوة تمثل محطة جديدة في مسيرة تصنيع السيارات محليًا في مصر.

وشارك في مراسم بدء الإنتاج المنتظم (SORP) الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و حسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وقيادات شركة جنرال موتورز، وممثلو الشركات والصناعات المغذية، إلى جانب عدد من ممثلي الموردين المحليين.

ويمثل بدء الإنتاج المنتظم لشيڤروليه جروڤ استثمارًا بقيمة 20 مليون دولار، مع وصول نسبة المكونات المحلية إلى 45%، في خطوة تعكس امتداد خبرة "جنرال موتورز مصر" في مجال التصنيع، ومواصلة الشركة الاستثمار في تطوير قدراتها الإنتاجية محليًا، إلى جانب ثقتها في مستقبل قطاع السيارات المصري.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز الصناعة الوطنية وتوسيع القاعدة الإنتاجية، إيمانًا بدورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وزيادة القيمة المضافة، وتعميق التصنيع المحلي، وهناك تكليفات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بذلك، كما تحرص الدولة على مضاعفة الطاقات الإنتاجية للمشروعات القائمة ذات القيمة المضافة المرتفعة، بالتوازي مع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم أهداف التنمية الصناعية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن صناعة السيارات ومكوناتها تعد أحد القطاعات الواعدة ذات الأولوية، لما لها من أهمية في توسيع قاعدة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات، وتطوير الصناعات المغذية وسلاسل الإمداد، كما تتيح هذه الصناعة فرصًا لنقل التكنولوجيا والخبرات، وتعزيز تنافسية المنتج المصري.



وتعليقًا على هذه الخطوة، قال/ "روهان فرنانديز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لجنرال موتورز مصر وأفريقيا: "يمثل بدء الإنتاج المنتظم لشيڤروليه جروڤ محطة مهمة في مسيرة جنرال موتورز مصر؛ فبعد إنتاج أكثر من مليون مركبة محليًا، نتطلع إلى إنتاج المليون التالي، مستندين إلى عقود من الخبرة التصنيعية والاستثمار المتواصل وتطوير القدرات المحلية، بما يسهم في تعزيز منظومة صناعة السيارات في مصر."

وأضاف "فرنانديز": "طُوّرت شيڤروليه جروڤ مع مراعاة احتياجات المستهلكين المصريين، لتجمع بين التصميم العصري والتكنولوجيا والأداء والعملية في الاستخدام اليومي، كما استند تصميمها وتجهيزاتها إلى أبحاث السوق وآراء العملاء، وعلى مدار 24 شهرًا، خضعت السيارة لاختبارات تحمّل مكثفة في مختلف أنحاء مصر، شملت ظروف الطرق وحركة المرور ودرجات الحرارة المتنوعة، بما ساهم في التحقق من ملاءمتها للظروف المحلية وتلبية احتياجات العملاء المصريين."

من جانبه، قال/ "خورخي بلاتا"، رئيس جنرال موتورز لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "نحتفل هذا العام بمرور 100 عام على إرث جنرال موتورز في أفريقيا والشرق الأوسط، وهي مسيرة بدأت في مصر عام 1926، ولا تقتصر هذه المسيرة على المركبات التي أنتجناها، بل تمتد إلى القدرات والشراكات والفرص التي أسهمنا في بنائها وتطويرها. ويأتي بدء الإنتاج المنتظم لشيڤروليه جروڤ ليواصل هذا الإرث، ويؤكد التزامنا طويل الأمد تجاه مصر وثقتنا في مستقبل التصنيع في المنطقة."

وخلال مراسم الإطلاق، أكد مسئولو الشركة أن جنرال موتورز مصر أنتجت أكثر من مليون مركبة محليًا، كما أن أكثر من 95% من المركبات التي تبيعها تُصنّع داخل مصر، وتدعم عملياتها التصنيعية شبكة تضم 81 موردًا محليًا، إلى جانب توفير فرص عمل في مختلف حلقات سلسلة القيمة لقطاع السيارات.

وتوظف الشركة بشكل مباشر أكثر من 1400 متخصص في قطاع السيارات، وتدعم كل وظيفة مباشرة نحو 50 فرصة عمل غير مباشرة، وتمثل المرأة 27% من إجمالي العاملين بالشركة، بما يعكس مساهمة الكفاءات المحلية في دعم قدرات الشركة التصنيعية ومستقبلها.

وأكدت الشركة أن شيڤروليه جروڤ تحظى بدعم شبكة شيفروليه الراسخة لخدمات ما بعد البيع في مصر، التي تديرها مجموعة المنصور للسيارات؛ حيث سيستفيد العملاء من 32 مركز خدمة معتمدًا في مختلف أنحاء الجمهورية، مع توافر قطع غيار مطابقة لمواصفات الشركة المصنعة محليًا، وضمان لمدة خمس سنوات أو 150 ألف كيلومترا، أيهما يأتي أولًا، بالإضافة إلى ثلاث سنوات من خدمة المساعدة على الطريق مجانًا. ومن المقرر إطلاق شيڤروليه جروڤ رسميًا في السوق المصرية وبدء بيعها قبل نهاية العام الجاري.