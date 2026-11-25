أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الأربعاء، عن إصدار نشرة التوظيف الأسبوعية الجديدة، والتي تتضمن 6221 فرصة عمل وفرتها 82 شركة من شركات القطاع الخاص، وذلك في 18 محافظة، في إطار جهود الدولة المستمرة لمواجهة البطالة، وتوسيع فرص التشغيل، وتعزيز مشاركة الشباب في سوق العمل... وأوضح الوزير أن فرص العمل الجديدة تتوزع على عدد من المحافظات، تشمل القاهرة، والإسكندرية، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والمنوفية، والسويس، والإسماعيلية، والغربية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والأقصر، وأسيوط، وسوهاج، وبني سويف، والبحر الأحمر، والمنيا، بما يعكس اتساع نطاق جهود الوزارة في توفير فرص التشغيل بمختلف أنحاء الجمهورية، وتعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص لتوفير وظائف تتناسب مع مؤهلات الشباب وقدراتهم.

وأكد رداد أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها لتوسيع مسارات التشغيل، بالتوازي مع برامج التدريب المهني وتنمية المهارات، وربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي متطلبات المنشآت، وتدعم فرص حصول الشباب على وظائف مناسبة ومستقرة... ودعا الوزير الشباب من الجنسين إلى الاستفادة من فرص العمل المعلنة، والتقدم للوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التشغيل وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحويل احتياجات الشركات من العمالة إلى فرص عمل حقيقية أمام الباحثين عن وظائف...وشدد رداد على أن جهود الوزارة لا تتوقف عند الإعلان عن فرص العمل، بل تمتد إلى متابعة إجراءات التقديم والتعيين على أرض الواقع، حيث وجه مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة فرص العمل المعلنة، والتيسير على الشباب الراغبين في الالتحاق بها، والتأكد من جدية التعيينات، والتزام الشركات بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، وضمان حصول العاملين على حقوقهم القانونية...وأشار وزير العمل إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أحد المحاور الرئيسية في منظومة التشغيل، باعتبار أصحاب الأعمال شركاء أساسيين في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج، مؤكدًا حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين احتياجات المنشآت وإمكانات الشباب، بما يدعم استقرار علاقات العمل ويحقق مصالح أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة.

ويمكن للشباب الراغبين في التقدم للوظائف المعلنة التوجه إلى مديريات العمل بالمحافظات، أو الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو التواصل مباشرة مع الشركات المعلنة، وفقًا لآليات التقديم المحددة لكل فرصة...وتأتي نشرة التوظيف الأسبوعية ضمن جهود وزارة العمل المستمرة لتوسيع قاعدة التشغيل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في التدريب المهني وتنمية المهارات، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة ومستقرة، ودعم جهود الدولة في مواجهة البطالة وتحقيق التنمية.