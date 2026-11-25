أكد الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، أن معرض «أسطول نابليون.. حكايات يرويها البحر»، المقام بقاعة النسيج في المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، يقدم تجربة استثنائية للتعرف على تاريخ معركة أبي قير البحرية التي وقعت بين الأسطولين الفرنسي والإنجليزي يومي 1 و2 أغسطس عام 1798، مشيرًا إلى أن المعرض يضم 235 قطعة أثرية تُعرض للمرة الأولى مجتمعة.

وقال الدكتور أحمد عامر، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن المعرض يضم مجموعة متنوعة من المقتنيات التي تشمل عملات ذهبية وفضية، وأدوات للملاحة والكتابة والطهي والصيدلة والصيد، إلى جانب أسلحة وبنادق وسيوف وقذائف مدافع وأجزاء من السفن، فضلًا عن نسخة أصلية من كتاب «وصف مصر».

وأضاف أن المعرض يعرض كذلك مراحل ترميم بعض القطع المكتشفة منذ عام 1998، موضحًا أن أعمال البحث عن آثار أسطول نابليون بدأت خلال عامي 1983 و1984، ثم توقفت لفترات قبل استئنافها مجددا، مؤكدًا أن منطقة خليج أبي قير لا تزال تضم الكثير من الآثار الغارقة التي لم تُكتشف بعد.

وأشار إلى أن بقايا أسطول نابليون تمثل أهمية تاريخية كبيرة، إذ تسهم في توثيق جانب من تاريخ مصر خلال العصر الحديث، إلى جانب ما تزخر به الإسكندرية ومحيطها من آثار غارقة تعود إلى حقب تاريخية مختلفة، من بينها الحقبتان اليونانية والرومانية.