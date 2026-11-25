استضاف المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط الملتقى العلمي للتراث الثقافي المغمور بالمياه، الذي نظمته وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بيوم التراث الثقافي المغمور بالمياه، وبمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس الإدارة العامة للآثار الغارقة، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين المصريين والدوليين.

ويهدف الملتقى إلى دعم البحث العلمي في مجال الآثار البحرية والتراث المغمور بالمياه، وتبادل الخبرات والمعارف، واستعراض أحدث الاكتشافات والدراسات والتقنيات المستخدمة في الكشف عن هذا التراث وتوثيقه ودراسته وحمايته.

وشهد الملتقى ثلاث جلسات علمية تناولت مسيرة الإدارة العامة للآثار الغارقة على مدار ثلاثة عقود، وأبرز إنجازاتها، ومستقبل إدارة التراث الثقافي المغمور بالمياه في مصر، إلى جانب آفاق التعاون الدولي وتطبيق اتفاقية اليونسكو لعام 2001 لحماية هذا التراث.

وأكد المشاركون أهمية الانتقال إلى منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة الآثار الغارقة، لا تقتصر على أعمال الكشف والإنقاذ الأثري، بل تشمل البحث العلمي والصيانة والترميم والتوثيق، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، وتنمية الكوادر المتخصصة، وتعزيز الوعي المجتمعي بقيمة التراث البحري باعتباره جزءًا أصيلًا من الهوية والذاكرة الثقافية.

كما استعرض الملتقى نتائج أبحاث البعثات والمؤسسات العلمية الدولية، ومن بينها أبحاث المعهد الأوروبي للآثار تحت الماء في خليج أبو قير والميناء الشرقي بالإسكندرية، والدراسات المتعلقة بمنارة الإسكندرية، والنقوش الأثرية المغمورة بالمياه في نهر النيل.

وتطرقت الجلسات إلى أهمية التعاون المصري الأردني في مجال الآثار الغارقة، ودور الخبرات والتقنيات المصرية في دعم أعمال المسح الأثري والتدريب العلمي، فضلًا عن أهمية تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية وتطبيق المعايير المعتمدة لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.

واختُتم الملتقى بالتأكيد على ضرورة مواصلة تطوير البحث العلمي والتعاون الدولي، وتبني استراتيجيات مستدامة لصون الآثار الغارقة وإتاحتها للباحثين والجمهور، بما يعزز مكانة مصر وريادتها في مجال حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.