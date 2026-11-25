في خطوة تعزز التعاون الفضائي بين بكين وإسلام آباد، وصل رائد الفضاء الباكستاني زيشان علي إلى محطة الفضاء الصينية «تيانجونج»، ليصبح أول مواطن باكستاني وأول رائد فضاء أجنبي يصعد إلى المحطة، في محطة تاريخية لطموحات بلاده العلمية وجهود الصين لتوسيع شراكاتها الدولية في مجال استكشاف الفضاء.

وأفادت وكالة «رويترز» بأن المركبة الفضائية الصينية «شنتشو-24» التحمت بمحطة «تيانجونج» في الساعة 11:56 صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي (03:56 بتوقيت جرينتش)، بعد نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة من انطلاقها من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين، على متن صاروخ «لونج مارش-2 إف».

ويبلغ زيشان علي 40 عاماً، ويشارك في المهمة بصفته متخصصاً في الحمولة، على أن تستمر إقامته في المحطة الفضائية لمدة تتراوح بين 5 و10 أيام، لإجراء مجموعة من التجارب العلمية، برفقة قائد المهمة الصيني تانج هونجبو ومهندس الطيران وو يي.

تدريبات مكثفة قبل الرحلة التاريخية

واستعد رائد الفضاء الباكستاني للمهمة من خلال برنامج تدريبي مكثف استمر سبعة أشهر في العاصمة الصينية بكين، شمل دروساً مكثفة في اللغة الصينية، وتعلم الأغاني الصينية وقراءة الشعر، إلى جانب ممارسة فن الخط الصيني ولعبة تنس الطاولة.

وقال علي للصحفيين، الثلاثاء، قبيل انطلاق الرحلة: «أنا لا أسافر من أجل نفسي، بل أحمل اسم باكستان على كتفي»، في إشارة إلى الأهمية الوطنية والعلمية التي تمثلها مشاركته في المهمة.

ومن المقرر أن يشارك علي خلال وجوده بالمحطة في إجراء تجارب علمية، من بينها تجربة لدراسة قدرة المواد المركبة المصنوعة من ألياف الكربون ذاتية الإصلاح على معالجة الشقوق الصغيرة تلقائياً، وهي تقنية يمكن أن تسهم في تعزيز سلامة المركبات الفضائية وإطالة عمر مكوناتها.

الصين توسع دبلوماسيتها الفضائية

وتأتي المهمة في إطار مساعي الصين لتقديم محطة «تيانجونج»، التي يعني اسمها «القصر السماوي»، باعتبارها منصة للتعاون الدولي في أبحاث الفضاء، خصوصاً مع اقتراب محطة الفضاء الدولية، التي تقودها وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، من موعد التقاعد المحتمل بحلول عام 2030.

ورغم أن إقامة علي في المحطة ستكون أقصر بكثير من مدة التناوب المعتادة لرواد الفضاء الصينيين، التي تصل إلى نحو ستة أشهر، فإن وصوله حظي باحتفاء واسع في باكستان، باعتباره إنجازاً علمياً وتاريخياً يعكس تطور قدرات البلاد في مجال استكشاف الفضاء.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في منشور عبر منصة «إكس»، إن هذه المهمة لا تمثل مجرد رحلة لرائد فضاء واحد، بل رحلة لنحو 240 مليون باكستاني، وللجيل الجديد من العلماء والشباب وأصحاب الطموحات العلمية.

وأضاف شريف أن المهمة تمثل دليلاً على متانة الصداقة بين باكستان والصين، معرباً عن امتنان بلاده لبكين لإتاحة الفرصة أمام باكستان للمشاركة في هذه المهمة التاريخية.

وتعود جذور التعاون الفضائي بين البلدين إلى أوائل تسعينيات القرن الماضي، حيث ساعدت الصين في إطلاق أقمار صناعية باكستانية، كما يُنتظر أن تشارك مركبة جوالة صنعتها باكستان في مهمة صينية لاستكشاف القمر، من المقرر تنفيذها في حدود عام 2028.

من جانبه، أعرب وزير التخطيط والتنمية الباكستاني أحسن إقبال، خلال وجوده في موقع الإطلاق، عن أمله في أن تمثل الرحلة بداية مرحلة جديدة من التعاون الفضائي بين البلدين، بما في ذلك إمكانية تنفيذ مهمة مشتركة لاستكشاف القمر.

وقال إقبال إن هذه التجربة توضح كيف يمكن للدول النامية التعاون لبناء قدرات في مجالات استراتيجية تمثل أهمية بالغة لمستقبل التنمية الاقتصادية.

رائد الفضاء الباكستاني

مهمة صينية غير مسبوقة.. رائد فضاء سيبقى عاماً كاملاً

وفي سياق متصل، تشهد محطة «تيانجونج» ترتيبات غير معتادة لتبادل أطقم رواد الفضاء، إذ سيبقى قائد مهمة «شنتشو-23» تشو يانجتشو على متن المحطة لمدة عام كامل، بينما يغادر بقية أفراد الطاقم بالتزامن مع عودة زيشان علي.

ويأتي قرار تمديد إقامة تشو في إطار الدراسات الصينية المتعلقة بتأثير الوجود طويل الأمد في الفضاء على جسم الإنسان، وهي أبحاث تمثل خطوة مهمة للتحضير لمهمات مأهولة مستقبلية إلى القمر، وربما إلى المريخ.

ومن المتوقع أن يسجل تشو رقماً قياسياً جديداً لأطول فترة إقامة متواصلة لرائد فضاء صيني في المدار، بحلول موعد عودته إلى الأرض.

وتعمل محطة «تيانجونج» الصينية بصورة كاملة منذ أواخر عام 2022، ويمكنها استضافة ما يصل إلى ستة رواد فضاء خلال فترات تسليم المهام، عندما يصل طاقم جديد مكون من ثلاثة أفراد بالتزامن مع مغادرة الطاقم السابق.

سباق أمريكي صيني للوصول إلى القمر

وتواصل الصين العمل على تحقيق هدفها المتمثل في إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول عام 2030، رغم تأجيل مهمة «تشانغ آه-7» لاستكشاف القمر، التي لم تتمكن من استيفاء شروط الإطلاق خلال العام الجاري بسبب ظروف جوية غير مواتية مرتبطة بعاصفة مدارية.

وفي المقابل، تستهدف الولايات المتحدة إعادة إرسال البشر إلى سطح القمر بحلول عام 2028، في ظل تنافس متصاعد بين واشنطن وبكين على تعزيز الوجود البشري والبنية التحتية في القمر، باعتباره خطوة تمهيدية لاستكشاف المريخ مستقبلاً.

وتخطط الصين، بالتعاون مع روسيا، لإنشاء قاعدة بحثية على سطح القمر بحلول عام 2035، في إطار برنامجها طويل الأمد لاستكشاف الفضاء وتطوير القدرات العلمية والتكنولوجية.

وفي هذا السياق، حذرت واشنطن من احتمال سعي بكين إلى الهيمنة على الوصول إلى المناطق القمرية الغنية بالموارد الطبيعية، بينما ترفض الصين هذه الاتهامات، مؤكدة أنها تدعم الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.

وتعكس مشاركة أول رائد فضاء باكستاني في مهمة إلى محطة «تيانجونج» جانباً من استراتيجية بكين لتوسيع حضورها الفضائي عبر الشراكات الدولية، بالتوازي مع تسارع المنافسة العالمية على استكشاف القمر وتطوير التقنيات اللازمة للرحلات الفضائية طويلة الأمد.