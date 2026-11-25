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وصف الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة فو كونج، عملية إطلاق المركبة الفضائية المأهولة "شنتشو-24" وعلى متنها أول رائد فضاء باكستاني، بأنها تمثل علامة فارقة في العلاقات الثنائية بين باكستان والصين.

وقال فو كونج - حسبما ذكر راديو باكستان اليوم /الأربعاء/ - "إن هذه المهمة ترتقي بصداقتنا إلى آفاق جديدة بالمعنى الحرفي للكلمة".

وقد نجحت المركبة الفضائية "شنتشو-24" في الالتحام بمحطة "تيانجونج" الفضائية وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء، بينهم الباكستاني محمد زيشان علي، وقد استغرقت عملية الالتحام نحو 3 ساعات ونصف.

ومن المتوقع أن يقضي زيشان حوالي أسبوع في الفضاء، حيث سيجري تجارب متنوعة إلى جانب الطاقم الصيني.