انتقد السيد حمدي، نجم الأهلي السابق، الأداء الذي ظهر به الفريق الأحمر خلال مواجهته أمام بيراميدز، مؤكدًا أن جماهير القلعة الحمراء لا تستحق المستوى الذي قدمه اللاعبون، في ظل تراجع الأداء وغياب الروح والشخصية التي اعتاد الجمهور رؤيتها في المباريات الكبرى.

وقال السيد حمدي، خلال تصريحاته ببرنامج «الديفندر» المذاع عبر قناة الشمس الزرقاء، مع الإعلامي الدكتور أحمد بكري، إن جماهير الأهلي قدمت الكثير من الدعم للفريق، لكنها لم تحصل على الأداء الذي يتناسب مع طموحاتها، مشددًا على أن اللاعبين يتحملون مسؤولية كبيرة تجاه الجماهير التي تنتظر دائمًا المنافسة على البطولات وتحقيق الانتصارات.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن الفريق ظهر دون خطة واضحة أمام بيراميدز، ولم يقدم الأداء الفني المنتظر، كما غابت عن اللاعبين الشخصية التي تميز الأهلي في المواجهات الكبرى، وهو ما أثر على شكل الفريق داخل الملعب وقدرته على مجاراة المنافس.

وأشار حمدي إلى أن الأهلي كان قادرًا على تقديم مستوى أفضل وتحقيق الفوز، مؤكدًا أن الفريق يمتلك عناصر مميزة وإمكانات فنية كبيرة، وأنه لو خاض المواجهة نفسها أمام بيراميدز أكثر من مرة، لكان بإمكانه تحقيق الانتصار، لكن المشكلة كانت في طريقة إدارة المباراة والتعامل مع مجرياتها.

وتطرق السيد حمدي إلى ملف المدير الفني الجديد للأهلي، مرشحًا حسام البدري لتولي قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، معتبرًا أنه الأنسب للمهمة في ظل الظروف الحالية، لما يمتلكه من خبرات سابقة مع النادي وشخصية قوية وقدرات فنية مميزة.

وأكد أن حسام البدري يجيد توظيف اللاعبين والاستفادة من إمكاناتهم بالشكل الصحيح، فضلًا عن قدرته على التعامل مع النجوم وفرض الانضباط داخل غرفة الملابس، وهي أمور يرى أنها ضرورية لإعادة الاستقرار إلى الفريق الأحمر وتصحيح المسار.

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته بالتأكيد على حاجة الفريق إلى تدخل سريع لإعادة ترتيب الأوراق، واستعادة الروح والشخصية داخل الملعب، بما يتناسب مع طموحات جماهيره وتاريخ النادي، والعودة للمنافسة بقوة على البطولات خلال الفترة المقبلة.