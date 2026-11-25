قالت صحيفة "فايننشيال تايمز"، اليوم /الأربعاء/، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد للإعلان عن مزيد من الرسوم الجمركية على شركاء تجاريين رئيسيين خلال الأسبوع الجاري، في تأكيد على تمسكها بسياسة الرسوم الجمركية باعتبارها أحد أبرز أدواتها الاقتصادية، رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن كبير المفاوضين التجاريين في إدارة ترامب، جيميسون جرير، يجري تحقيقا رسميا حول عدد من الاقتصادات، بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، بشأن ما إذا كانت هذه الدول تمنح شركاتها المحلية إعانات غير عادلة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة بأنه من المتوقع الإعلان عن نتائج هذا التحقيق قريبا، وستتيح هذه النتائج للإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية جديدة تستند إلى أساس قانوني مختلف عن ذلك الذي استخدم في فرض الرسوم السابقة التي أبطلتها المحكمة العليا الأمريكية في وقت سابق من هذا العام.

تأتي هذه الموجة الجديدة من الرسوم في وقت يواصل فيه ترامب المضي قدما في استراتيجيته التجارية، رغم نتائج انتخابات التجديد النصفي التي جرت في نوفمبر، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية والتوترات المرتبطة بإيران.

ويرى جرير ومسؤولون أمريكيون آخرون أن الإعانات الحكومية تمنح الشركات الأجنبية ميزة غير عادلة وتضر بالأعمال التجارية الأمريكية، كما تدفع بعض الدول إلى تصدير سلع بأسعار زهيدة بشكل مصطنع إلى الولايات المتحدة.

ومع ذلك، تشير مصادر مطلعة على الخطط إلى أن الولايات المتحدة ستلتزم باتفاقيات تجارية سابقة تهدف إلى خفض الرسوم الباهظة التي فرضها ترامب في الأشهر الأولى من ولايته الثانية، ما يعني أن الرسوم الجديدة ستكون محدودة بالنسبة لتلك الدول.

كما سيتم دمج هذه الرسوم مع المعدلات السابقة، التي تتراوح بين 10 و12.5 %، التي فرضتها الإدارة الأمريكية في وقت سابق من هذا الصيف على شركائها التجاريين، ردا على تقاعسهم عن معالجة ممارسات العمل القسري.

وهذا يعني أن شركاء تجاريين مثل اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي قد يواجهون رسوما إضافية محدودة نسبيا، تتراوح بين 2.5 و5 %، وذلك نظرا للرسوم القائمة بالفعل ومعدلات الرسوم التي تم الاتفاق عليها في صفقات أبرمت مع ترامب العام الماضي.

في المقابل، قد تواجه دول أخرى، مثل فيتنام وكمبوديا وماليزيا، التي أبرمت اتفاقيات تضمنت فرض رسوم واسعة النطاق على العديد من سلعها بمستويات أعلى، زيادات أكبر في الرسوم الجمركية بموجب نتائج التحقيق الذي سيعلن عنه هذا الأسبوع. يترقب مسؤولون أجانب بقلق الكيفية التي ستتعامل بها الولايات المتحدة مع الصين، التي يرى العديد من خبراء التجارة أنها تقدم أعلى مستويات الدعم الصناعي.

وأفادت مصادر مطلعة على هذه المناقشات لـ"فاينانشيال تايمز"، بأن مسؤولين أمريكيين بحثوا في السابق مقترحا بفرض تعريفات جمركية مرتفعة نسبيا، لتعكس ما يعتبرونه الحجم الحقيقي للدعم الصناعي الذي تقدمه دول أخرى، مع تعليق تطبيق هذه التعريفات عند المستويات المتفق عليها في الاتفاقيات التجارية.

ومن المتوقع أن تتضمن الرسوم الجمركية التي ستفرض هذا الأسبوع استثناءات تشمل النفط والغاز والأسمدة، إلى جانب سلع أخرى لا تنتجها الولايات المتحدة، كما ستتضمن إعفاءات للسلع الخاضعة بالفعل لتعريفات جمركية منفصلة تتعلق بالأمن القومي.