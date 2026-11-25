يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، اليوم الأربعاء، مواجهة مهمة أمام نظيره البنمي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في قطر، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لحسم موقفهم من التأهل إلى دور الـ32.

وتنطلق المباراة في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وسط طموحات مصرية بمواصلة الانتصارات، بعدما استعاد المنتخب توازنه في الجولة الماضية بالفوز على قطر بهدفين دون رد، سجلهما أحمد صفوت وخالد مختار، عقب الخسارة أمام اليونان في الجولة الأولى بنتيجة 2-1.

ويدخل المنتخب المصري المواجهة وفي رصيده 3 نقاط يحتل بها المركز الثاني في المجموعة، خلف منتخب اليونان المتصدر برصيد 6 نقاط، بينما تمثل مباراة بنما محطة مهمة في حسابات التأهل إلى الدور التالي.

ويعتمد الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف على الروح المعنوية المرتفعة للاعبين بعد الفوز الأخير، من أجل تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية أمام بنما، تضمن للفراعنة تعزيز فرصهم في مواصلة المشوار بالبطولة.

وتنص لوائح البطولة على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ32، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، ما يمنح مواجهة اليوم أهمية كبيرة في تحديد مصير المنتخب المصري بالمونديال.