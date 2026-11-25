قال الدكتور علي جمعة ، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن لا إله إلا الله ليست كلمةً يرددها اللسان فحسب، وإنما هي حقيقة يقوم عليها فهم الإنسان لنفسه وللكون والحياة، وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾.

وأضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، أن قدَّم القرآن قدم الجار والمجرور ﴿لِلَّهِ﴾ للدلالة على الاختصاص؛ فالسماوات والأرض وما فيهما لله وحده، خلقًا وملكًا وتدبيرًا.

وجاء التعبير القرآني بلفظ ﴿مَا﴾ للدلالة على العموم والشمول؛ فكل ما في السماوات والأرض: الإنسان والجن، والحيوان والنبات والجماد، والأحياء والأموات، والعالم والجاهل، والمتحرك والساكن؛ فليس في الوجود شيء يخرج عن خلق الله وملكه وتدبيره.

السماوات والأرض أنفسهما ملكه سبحانه

ولم يقتصر القرآن على بيان أن ما في السماوات والأرض لله، بل أكَّد أن السماوات والأرض أنفسهما ملكه سبحانه، فقال: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾.

فإذا كان الله وحده هو الخالق المالك المدبِّر، فهو وحده المستحق للعبادة، وإليه يتوجَّه القلب بالخضوع والتعظيم والرجاء؛ وهذا من مقتضيات قولنا: «لا إله إلا الله».

فهذه الحقيقة ليست معلومةً نظرية، وإنما هي أساس نظرة المؤمن إلى الوجود؛ فإذا علم الإنسان أنه يعيش في ملك الله، وأن ما في يده من مال وعلم وصحة وقدرة إنما هو من عطاء الله، عرف قدر نفسه، وأحسن الأدب مع ربه، ولم يتعامل مع ما أوتيه كأنه مالك مستقل لا يُسأل عما يفعل.

والتوحيد يعلِّم الإنسان أن الله هو الذي يخلق ويرزق، ويحيي ويميت، ويعطي ويمنع، ويعز ويذل؛ فلا يقع في قلبه أن أحدًا يملك مع الله شيئًا استقلالًا.

إن الإيمان بأن الملك لله يجعل الإنسان أكثر تواضعًا، وأكثر مسئوليةً، وأبعد عن الغرور والطغيان؛ لأنه يعلم أن النعمة أمانة، والقوة أمانة، والعلم أمانة، والعمر كله أمانة.

فمَن أيقن أن الوجود كله لله، لم يرَ نفسه مالكًا متسلطًا، بل عبدًا مستخلفًا ومسئولًا أمام رب العالمين.