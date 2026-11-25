بين أجواء صيفية خلال ساعات النهار وبرودة ملحوظة ليلًا، يعيش المصريون فترة من التقلبات الجوية التي تثير التساؤلات بشأن موعد انتهاء الأجواء المتباينة وطبيعة الشتاء المقبل، خاصة مع تأثير التغيرات المناخية على مواعيد الفصول ودرجات الحرارة.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، أن فصل الشتاء يبدأ رسميًا في مصر يوم 22 ديسمبر، موضحًا أن التغيرات المناخية تسببت في حدوث تذبذبات في مواعيد الفصول، سواء من حيث بدايتها أو نهايتها.

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وقال فهيم، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، إن أبرز مظاهر التغيرات المناخية تتمثل في الفروق الكبيرة بين درجات الحرارة خلال الليل والنهار، حيث سجلت درجات الحرارة نحو 13 درجة مئوية ليلًا، مقابل 28 و29 درجة نهارًا، بينما لا تزال درجات الحرارة في محافظات الصعيد تدور حول 30 درجة مئوية.

الأرصاد

وأوضح أن هذا التباين يجعل المواطنين يشعرون بأجواء صيفية نهارًا وشتوية خلال الليل والصباح الباكر، محذرًا من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة خلال النهار والاستمرار في ارتداء الملابس الصيفية، لما قد يصاحبه من التعرض للبرد والمشكلات الصحية.

أيام الحيرة تقترب من نهايتها

وأضاف رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن هذه الفترة تُعرف شعبيًا باسم «أيام الحيرة»، بسبب الاختلاف الواضح بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا، متوقعًا اختفاء هذه الحالة خلال الأيام المقبلة مع الدخول التدريجي في الأجواء الشتوية.

شتاء يشبه عام 2020.. وموجات برد مفاجئة

وفيما يتعلق بتوقعات الشتاء المقبل، أوضح فهيم أن نماذج التنبؤات العالمية تشير إلى احتمالية أن يكون الشتاء أقرب إلى شتاء عام 2020، الذي اتسم بارتفاع درجات الحرارة نسبيًا.

لكنه حذر من الاعتقاد بأن الشتاء الدافئ يعني غياب البرودة الشديدة، مؤكدًا أن الموسم قد يشهد موجات قصيرة من الانخفاض الحاد في درجات الحرارة والصقيع، رغم ارتفاع متوسط درجات الحرارة خلال الموسم.

وشدد على أن التوقعات الفصلية لا تتمتع بدرجة عالية من الدقة، وأن التنبؤات الجوية قصيرة المدى تكون أكثر وضوحًا كلما اقترب موعد حدوث الظواهر الجوية.

تحذير للمزارعين بسبب الشتاء الدافئ

وعلى صعيد التأثيرات الزراعية، حذر فهيم من أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الشتاء قد يؤثر على بعض أشجار الفاكهة متساقطة الأوراق، مثل المشمش والخوخ والعنب والكمثرى والتين والبرقوق والرمان، نظرًا لاحتياج هذه الأشجار إلى عدد معين من ساعات البرودة خلال فصل الشتاء قبل بدء موسم النمو في الربيع.

وأضاف أن المزارعين يمكنهم اتخاذ عدد من الاحتياطات الزراعية، من بينها مراعاة التوقيت المناسب لكسر سكون الأشجار، وفقًا لطبيعة الشتاء ومعدلات البرودة التي تتعرض لها المحاصيل، لتجنب التأثيرات السلبية على الإنتاج الزراعي.