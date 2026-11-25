أكد السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن شبكة العلاقات التي تربط مصر بالقوى الدولية والإقليمية تستند إلى تقدير واحترام هذه الدول للقيادة المصرية، مشيرًا إلى أن القاهرة توظف علاقاتها واتصالاتها الدبلوماسية المكثفة من أجل المساهمة في احتواء الأزمات وإعادة الأطراف إلى مسار التفاوض.

التقدير الدولي للقيادة المصرية يدعم شبكة العلاقات

وأضاف في لقاء مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ ما ساهم في بناء شبكة العلاقات المصرية مع مختلف الأطراف هو التقدير والاحترام الحقيقيان من جانب هذه الدول للقيادة المصرية الهادئة والحكيمة، لافتًا إلى أن المنطقة تمر بظروف صعبة، بينما تنتهج مصر سياسة رشيدة وهادئة تحظى باحترام العالم.

وأوضح أن وزارة الخارجية، باعتبارها الجهة المنفذة للسياسة الخارجية المصرية، تترجم هذه السياسة من خلال اتصالات واسعة ومكثفة بصورة يومية، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية يجري اتصالات هاتفية عديدة، لا يُعلن عنها جميعًا بسبب كثرتها.

الاتصالات اليومية تحافظ على الحضور المصري

وأشار زكي إلى أن كثافة الاتصالات الدبلوماسية ترتبط بضرورة مواكبة التطورات المتسارعة، موضحًا أن تخلف الدولة يومًا أو يومين عن متابعة الأحداث والمشاركة في تقديم المقترحات وتسهيل الأمور قد يؤدي إلى ابتعادها عن المشهد، وإتاحة المجال أمام أطراف أخرى لشغل المساحة التي تركتها.

وشدد على ضرورة التواصل اليومي مع الدول المتقاربة في الرؤى والتوجهات، إلى جانب التواصل مع أطراف الأزمة أنفسهم، لأنهم يجب أن يكونوا جزءًا من الحل، مؤكدًا أن التحرك الدبلوماسي يتطلب استمرار التواصل وعدم الابتعاد عن مسارات الأحداث.

التواصل مع أطراف الأزمات لإعادة التفاوض

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن مصر تستفيد من قبول دورها لدى مختلف الأطراف، لافتًا إلى أنه في الأزمة الإيرانية تتواصل القاهرة مع الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، إلى جانب الدول الخليجية التي تتعرض بين الحين والآخر لاعتداءات وصفها بأنها مرفوضة ومدانة وغير مبررة وغير مفهومة الأسباب.

وأكد أن مصر تعمل قدر الإمكان على إعادة المسار إلى طاولة التفاوض، مستفيدة من علاقاتها مع الأطراف المعنية، بما يتيح لها التحرك لتقريب وجهات النظر وتسهيل الوصول إلى حلول للأزمات.

محاولات لإحياء مسارات التفاوض

ولفت زكي إلى أن مصر كانت تمتلك في مرحلة سابقة مذكرة تفاهم يمكن البناء عليها لاستكمال المسار التفاوضي، إلا أنها أُهملت بصورة مفاجئة، وبدأ الحديث عن أمور أخرى وشروط جديدة، فضلًا عن أن إجراء انتخابات عديدة أدى إلى تأجيل الأمور.

وأعرب عن أمله في أن تكون هناك حاليًا فرصة أفضل، ولو بدرجة بسيطة للغاية، للتوصل إلى حلول، في ظل استمرار الجهود المصرية الرامية إلى إعادة الأطراف إلى مسار التفاوض واحتواء التوترات.