أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز لمن فاته صيام يوم أو أكثر من الأيام البيض، أو لم يتمكن من صيام الأيام الثلاثة، أن يصوم بدلًا منها أي ثلاثة أيام أخرى خلال الشهر الهجري، مشيرة إلى أن ذلك يدخل في باب صيام التطوع المطلق، ويحقق أجر صيام ثلاثة أيام من الشهر.

وأكدت الدار أن صيام الأيام البيض سنة مستحبة وليس فرضًا، فلا يأثم المسلم إذا تركها، مع استحباب الحرص عليها لما تحمله من فضل وثواب.

صيام الأيام البيض سنة عن النبي

وفي هذا السياق، أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن صيام أيام 13 و14 و15 من كل شهر هجري سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد الحث عليها في أحاديث نبوية صحيحة.

وأشار إلى أن الأفضل صيام الأيام الثلاثة مجتمعة، مستشهدًا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، إلى جانب صلاة الضحى وصلاة الوتر قبل النوم.

هل يشترط صيام الأيام الثلاثة متتالية؟

وبيّن الشيخ عويضة عثمان أن من لم يتمكن من صيام الأيام البيض في موعدها، يمكنه اختيار أي ثلاثة أيام أخرى من الشهر، مستدلًا بقول أبي هريرة رضي الله عنه: «لا أبالي من أي أيام الشهر صمت»، بما يؤكد سعة الأمر وعدم اشتراط أيام محددة لصيام ثلاثة أيام من الشهر.

وأضاف أن صيام الأيام الثلاثة لا يشترط أن يكون متتابعًا، إذ يجوز صيامها متفرقة أو متتالية وفقًا لقدرة المسلم وظروفه.

واختتمت دار الإفتاء بالتأكيد على أن صيام الأيام البيض من العبادات المستحبة التي يُستحب اغتنامها اتباعًا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطلبًا للأجر والثواب، مع عدم وجود حرج في تركها عند العجز أو النسيان.