اخترق قراصنة إلكترونيين شبكة الكمبيوتر الخاصة بإحدى مدن كاليفورنيا، التي تضم كنزا من المعلومات الحساسة، بما في ذلك هويات رجال الشرطة السريين، وتسجيلات مكالمات الطوارئ 911، وسجلات الضرائب الخاصة بالموظفين.

8 تيرابايت من بيانات مدينة إل كاجون على موقع تسريب

وأفادت قناة NBC 7 سان دييجو أن ما يقرب من 8 تيرابايت من بيانات مدينة إل كاجون قد ظهرت على موقع تسريب برامج الفدية، بما في ذلك نماذج W-2 وقوائم الشرطة السرية وسجلات الشؤون الداخلية.

وأكد مدير المدينة جراهام ميتشل وقوع اختراق للأمن السيبراني، مصرحًا للموقع الإخباري بأن "حادثة أمنية في الشبكة" وقعت في 27 سبتمبر.

وجاء في بيان صادر عن ميتشل: "بينما لا يزال التحقيق جاريًا، تعمل مدينة إل كاجون على تقليل أي تأثير محتمل على مجتمعنا".

وأضاف: "ينصب تركيزنا الأساسي على عملية معالجة آمنة وفعالة وحماية البيانات التي نحتفظ بها. وفي الوقت الحالي، نحن نعمل بكامل طاقتنا".

ما الذي تضمنته البيانات المسربة؟

وقالت شركة الأمن السيبراني إن "7.8 تيرابايت من البيانات" تشمل "نماذج W-2، وسجلات مرضى خدمات الطوارئ الطبية، وتسجيلات مكالمات 911، ومتتبعات الشؤون الداخلية للشرطة، وقوائم الوحدات السرية".

ويزعم المتسللون أيضًا أن لديهم "بيانات اعتماد إدارية للأنظمة الحيوية"، وفقًا للشركة.

تحذير من ثغرات أمنية

حذرت سينوفا من أن الحادث يسلط الضوء على نقاط الضعف الأمنية التي يمكن أن تجعل الحكومات المحلية عرضة للهجمات، بما في ذلك البرامج غير المحدثة، وعدم كفاية مراقبة الشبكة، وضعف تتبع المعلومات الحساسة.

وجاء في المنشور: "إن النمط السائد في كل حادثة من حوادث القطاع العام التي غطيناها في هذه السلسلة هو نفس الثغرات الثلاث: نقاط الضعف التي ظلت دون إصلاح، وعدم وجود مراقبة مستمرة لرصد الحركة، والبيانات التي تم جمعها والاحتفاظ بها دون وجود خريطة لمكان وجودها".

وأضاف: "لا تحتاج الحكومات المحلية إلى ميزانيات غير محدودة لإصلاح هذا الأمر. إنها تحتاج إلى برنامج ذي أولوية لمعالجة الثغرات الأمنية، ومراقبة الشبكة على مدار الساعة، وإجابات صادقة حول ما تم كشفه".