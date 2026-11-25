كشف هاني حمودة، محامي مريم مصطفى، لاعبة الكرة الطائرة السابقة بالنادي الأهلي، تفاصيل جديدة بشأن أزمة عقد احتراف اللاعبة والشرط الجزائي المقدر بمليون جنيه، مؤكدًا أن هذا الشرط لم يكن موجودًا وقت توقيعها على العقد، وأنه أُضيف لاحقًا، وفقًا لما توصلت إليه الإجراءات القضائية.

وقال هاني حمودة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "مريم وقّعت على بياض عقد احتراف مع النادي الأهلي، شأنها شأن باقي اللاعبات في فريقها، وأعتقد أن الأمر كان موجودًا أيضًا في كرة القدم، وخرجت تصريحات كثيرة للاعبين في التسعينيات أكدوا خلالها توقيعهم على بياض".

وأضاف: "هذه مسألة موجودة في مختلف الألعاب، سواء كرة القدم أو الكرة الطائرة، وفي بعض التعاملات الحياتية قد يوقع شخص على أوراق اعتمادًا على الثقة، فما بالك بالانتماء إلى مؤسسة رياضية عريقة، يتم التعامل معها على أساس الثقة".

وتابع: "أيا كانت الأسباب التي أدت إلى انتقال مريم إلى نادي الزمالك، سواء بسبب حصولها على عرض أفضل أو لأي أسباب أخرى، فوجئنا بأن عقدها الوحيد، دون عقود باقي لاعبات الأهلي، يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة مليون جنيه، رغم أن قيمة العقد بالكامل لا تصل إلى هذا المبلغ".

وأوضح: "هذا الشرط لم يكن موجودًا وقت توقيع مريم على العقد، وتمت إضافته بعد التوقيع، كما أن قيمة الشرط الجزائي لا ينبغي أن تتجاوز قيمة العقد، ولذلك فوجئنا بوجود هذا الشرط المجحف، وهو ما أدى إلى اللجوء للقضاء".

وقال محامي اللاعبة: "مريم تواصلت معي بعد أن كسب النادي الأهلي الجولة الأولى في المرحلة الابتدائية، وتوليت الاستئناف، ووجدت أن القضية لم يتم التحقيق فيها بالشكل الكافي، وكان من واجب المحكمة أن تحقق في حقيقة الواقعة".

وأضاف: "كانت هناك شهادة خبرة من الاتحاد المصري للكرة الطائرة تؤكد أن باقي لاعبات الأهلي لا يمتلكن هذا النموذج من العقود الذي يتضمن الشرط الجزائي، وأن عقد مريم هو الوحيد الذي تضمن هذا الشرط".

وتابع: "استندنا إلى المستندات التي كانت بحوزتنا، خاصة أن انتقال مريم إلى الزمالك جاء في فترة كانت تشهد خلافات ومناوشات بين الكابتن محمود الخطيب والمستشار مرتضى منصور، وكانت هذه الأمور معروفة للجميع، ثم فوجئنا بوجود الشرط الجزائي في عقد اللاعبة".

وأشار حمودة إلى تقرير الطب الشرعي، قائلًا: "تقرير الطب الشرعي كان مهمًا في القضية، لأنه أشار إلى أن التوقيع جاء في ظرف كتابي مغاير عن الشرط الجزائي، وهو ما يدعم احتمال صحة أقوال مريم بأنها وقّعت على بياض، وأن الشرط أُضيف بعد ذلك".

وعن حقيقة اتهام الأهلي بتزوير توقيع اللاعبة، أوضح: "المسألة ليست بالضرورة أن الأهلي زوّر توقيع مريم، لكن هناك توصيفًا قانونيًا يتعلق بترك التوقيع على بياض، ثم إضافة مستند أو قيد عليه، وهذا هو جوهر النزاع".

وشدد على أن عقد مريم كان الوحيد بين عقود لاعبات الأهلي الذي تضمن هذا الشرط، قائلًا: "أنا ملتزم بما ورد في شهادة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، والتي أكدت عدم وجود هذا الشرط في عقود باقي اللاعبات".

واختتم هاني حمودة تصريحاته بالكشف عن تحرك قانوني جديد، قائلًا: "أنا مستمر في الإجراءات القضائية ضد المسؤولين، وهناك حقيقة ظهرت في القضية، وهي أن الشرط الجزائي أُضيف إلى العقد ولم يكن موجودًا وقت التوقيع، ولذلك أتجه إلى رفع دعوى تعويض، لكن لم أحدد قيمة التعويض حتى الآن".