أمرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية رئيس البعثة الدبلوماسية السويسرية بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، وفق وسائل إعلام رسمية، وذلك غداة تهديد بيونج يانج بإغلاق المكتب الذي افتُتح حديثًا ردًا على العقوبات السويسرية.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء، بأن "وزارة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أعلنت رئيس المكتب الدبلوماسي السويسري في كوريا الشمالية شخصًا غير مرغوب فيه، وأمهلته 48 ساعة لمغادرة البلاد".

العقوبات السويسرية ضد بيونج يانج

في المقابل، دافعت سويسرا، الثلاثاء، عن فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، بعدما هددت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، بإغلاق المكتب الدبلوماسي السويسري الذي أعيد افتتاحه في بيونج يانج قبل أسابيع، رداً على العقوبات التي فرضتها برن على مخيم للأطفال في البلاد.

وفي الرابع من نوفمبر، فرضت سويسرا عقوبات على مخيم «سونجودوون» الدولي للأطفال في مدينة وونسان، الذي يستضيف أطفالاً من الصين وروسيا، للاشتباه في إخضاع أطفال أوكرانيين جُلبوا من مناطق تحتلها روسيا لتلقين أيديولوجي، مقتفية بذلك أثر الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وتُعد سويسرا من الدول الغربية القليلة التي أبقت قنوات للحوار مع بيونج يانج، وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من زيارة وزير الخارجية السويسري إينياسو كاسيس إلى كوريا الشمالية، حيث بحث مسألة تطبيع العلاقات بين البلدين.