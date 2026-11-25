أعلنت السفارة السعودية في الولايات المتحدة، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت 209 تهديدات جوية أطلقتها جماعة الحوثي «الإرهابية» في الفترة ما بين 24 سبتمبر و24 نوفمبر 2026.

استهداف أعيان مدنية ومنشآت طاقة

وأوضحت السفارة في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن الهجمات الحوثية استهدفت أعيانًا مدنية ومنشآت طاقة حيوية في مناطق متفرقة من المملكة.

أهداف قريبة من الحرمين الشريفين

وأشارت السفارة إلى أن من بين الأهداف مناطق قريبة من الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا بين المدنيين.