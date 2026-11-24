قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب تقترب من تسجيل أدنى مستويات الانخفاض، قبل أن تعاود الارتفاع مرة أخرى، مشيرًا إلى أن السوق بات قريبًا من الوصول إلى أقل سعر للمعدن الأصفر خلال الفترة الحالية.



وأضاف ميلاد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة «MBC مصر»، اليوم الثلاثاء، أن استقرار سعر الدولار عند مستوى 50 جنيهًا كان من الممكن أن يؤدي إلى تسجيل أسعار أقل للذهب.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن الاستثمار في المعدن الأصفر يجب أن يكون طويل الأمد، وألا تقل مدته عن عام، مؤكدًا أهمية عدم التعجل في تحقيق المكاسب من الاستثمار في الذهب.



ونصح ميلاد بشراء الذهب، ولكن بحذر، مع الانتظار لفترة زمنية معقولة حتى يتمكن المستثمر من تحقيق أي مكاسب، في ظل التغيرات التي تشهدها الأسعار.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت انخفاضًا جديدًا خلال تعاملات اليوم، بعدما تراجعت بنحو 20 جنيهًا مقارنة بمنتصف التعاملات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5640 جنيهًا.

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6445 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4834 جنيهًا.

وكان قد سجل جرام الذهب عيار 21 أعلى مستوى تاريخي له عند 7600 جنيه، في مارس الماضي، قبل أن يتراجع إلى 5640 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، فاقدًا نحو 1960 جنيهًا من قيمته خلال حوالي 9 أشهر.