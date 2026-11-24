شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، حيث انخفض سعر جرام الذهب بنحو 60 جنيهًا مقارنة بمستوياته مع بداية التعاملات، وهو ما انعكس على أسعار السبائك الذهبية بمختلف أوزانها، وسط اهتمام المواطنين بمعرفة أحدث الأسعار، خاصة الراغبين في شراء الذهب بغرض الادخار والاستثمار.

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع متابعة المواطنين لتحركات المعدن الأصفر في الأسواق، باعتباره أحد أبرز وسائل حفظ قيمة المدخرات، مع زيادة البحث عن أسعار السبائك الصغيرة التي تبدأ من وزن جرام واحد.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، المستخدم في صناعة السبائك الذهبية، نحو 6468 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وفقًا للأسعار المنشورة، بعد تراجعه بنحو 60 جنيهًا.

أسعار سبائك الذهب اليوم بعد الانخفاض

وجاءت أسعار السبائك بمختلف الأوزان، شاملة المصنعية، على النحو التالي:

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام: 6655 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: 16450 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 32775 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 65520 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا: 131000 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام: 203673 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا: 327350 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام: 654500 جنيه.

مصنعية سبائك الذهب اليوم في مصر

وتختلف قيمة المصنعية على السبائك الذهبية بحسب الوزن والشركة المنتجة، حيث تنخفض تكلفة المصنعية للجرام عادةً مع زيادة وزن السبيكة.

وبالنسبة لسبائك BTC، بلغت المصنعية المعلنة:

سبيكة 1 جرام: 187 جنيهًا للجرام.

سبيكة 2.5 جرام: 112 جنيهًا للجرام.

سبيكة 5 جرامات: 87 جنيهًا للجرام.

سبيكة 10 جرامات: 84 جنيهًا للجرام.

سبيكة 20 جرامًا: 82 جنيهًا للجرام.

سبيكة 31.1 جرام: 81 جنيهًا للجرام.

سبيكة 50 جرامًا: 79 جنيهًا للجرام.

سبيكة 100 جرام: 77 جنيهًا للجرام.

هل الوقت مناسب لشراء سبائك الذهب؟

ويحرص الراغبون في الاستثمار والادخار على متابعة أسعار الذهب بصورة مستمرة قبل اتخاذ قرار الشراء، خاصة مع التغيرات التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية.

وينصح بمقارنة أسعار السبائك بين الشركات المختلفة قبل الشراء، مع التأكد من قيمة المصنعية وسعر إعادة البيع ونسبة الاسترداد، والحصول على فاتورة موضح بها الوزن والعيار والسعر النهائي.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة للسبائك تختلف من شركة إلى أخرى، كما تتغير على مدار اليوم وفقًا لحركة أسعار الذهب، ولذلك يُفضل التأكد من السعر النهائي لدى التاجر قبل إتمام عملية الشراء.