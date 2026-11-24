قال الدكتور وجدي أمين، مدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، إن الشيشة والسجائر التقليدية معروفتان منذ قديم الأزل، وقد ثبتت أضرارهما الصحية، مشيرًا إلى أن التدخين يرتبط بالإصابة بالسرطان وأمراض التليف.



وأضاف أمين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة «MBC مصر»، اليوم الثلاثاء، أن منتجات التدخين الإلكتروني لا تزال حديثة نسبيًا، إلا أن عددًا من الدراسات التي أُجريت عليها أثبت وجود بعض الأضرار الصحية المرتبطة باستخدامها.

وأوضح مدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة أن التدخين الإلكتروني لا يخلو من المخاطر الصحية، لافتًا إلى أن أجهزة «الأيكوس» تؤدي إلى الإصابة بتليفات في الرئة.

وكانت وزارة الصحة قد حذرت من مخاطر منصة إلكترونية تحمل اسم «Puffpaw»، تستخدم الألعاب الرقمية والمكافآت المالية والعملات الافتراضية لتشجيع المستخدمين على زيادة التدخين الإلكتروني والاستمرار فيه.

وتقدم وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة خالد عبد العزيز، للمطالبة بالتدخل وحجب المنصة، لما تمثله من تهديد للصحة العامة.

وتروج المنصة لأجهزة تدخين إلكتروني ذكية مرتبطة بتطبيقات الهواتف المحمولة، وتعتمد على أنظمة الألعاب والمكافآت المالية والعملات الافتراضية المعروفة باسم «Vape Tokens»، لتحفيز المستخدمين على زيادة معدلات الاستخدام.

وحذرت شكوى وزارة الصحة من أن هذه الممارسات لا تقتصر على التسويق التجاري، وإنما تعتمد على توظيف التكنولوجيا لجذب مستخدمين جدد وتطبيع سلوك التدخين، خاصة بين الشباب والمراهقين، بما يشكل تحديًا جديدًا لجهود الدولة في مكافحة التدخين.

وأكد وزير الصحة أن هذه الممارسات تخالف القوانين المنظمة للإعلان والترويج لمنتجات التبغ والتدخين، ومن بينها قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981 وتعديلاته، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

ويدرس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حاليًا الشكوى والمستندات المقدمة من وزارة الصحة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.