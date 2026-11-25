انتقد الإعلامي محمد شبانة إدارة ملف كرة القدم داخل النادي الأهلي، مؤكدًا غياب الرؤية والخطة البديلة للتعامل مع الأزمات الفنية، مشيرًا إلى أن قرار رحيل المغربي الحسين عموتة كان محسومًا حتى في حالة الفوز على بيراميدز.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "الناس اللي ماسكة الكرة في الأهلي فين؟ فين الخطة البديلة؟ والله لو الأهلي كان كسب بيراميدز امبارح، كان عموتة ده ماشي، وعموتة نفسه كان ماشي".

وأضاف: "طب فين الخطة البديلة؟ مفيش، يبقى لا نلوم إلا نفسنا، الأهلي وبيراميدز، التركيز شعار المرحلة، لكن السؤال: هل أنت جاهز للمرحلة دي ولا لأ؟".

وتابع: "الأهلي خسر امبارح، والفريق محتاج يلم نفسه ويلحق الموسم، لكن الخسارة أثرت على موقفه، وبقى فيه فارق نقاط، وبيراميدز عنده مواجهتان أمام الزمالك، فالموضوع مش بعيد قوي، والسؤال هل الأهلي جاهز للتعامل مع المنافسة دي؟".

وأوضح: "أول ما تقول إنك هتسلم الفرقة، لازم يكون عندك تصور واضح للفترة اللي جاية، لأنك داخل على مرحلة حرجة، ومش كل شوية نبدأ من جديد من غير خطة".