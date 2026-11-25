تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، جهود الأجهزة التنفيذية في حملات النظافة ورفع الإشغالات وإزالة التعديات ومخالفات البناء، والتي أسفرت اليوم عن رفع 880 طنًا من بؤر وتجمعات المخلفات بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

وشدد المحافظ على سرعة تنفيذ قرارات إزالة العقارات ذات الخطورة الداهمة، وعدم التهاون في التعامل معها حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم، إلى جانب التصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وسرعة التعامل مع أي مخالفة يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

تحرك تنفيذي عاجل

كما أكد استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات والتراكمات بمختلف الشوارع والميادين، ومنع عودتها مرة أخرى، مع تكثيف المتابعة الميدانية لأداء الوحدات المحلية، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالينا.

رفع كفاءة الخدمات

وفي سياق متصل، تابع المحافظ أعمال تركيب القطع والمرشدات الموفرة لاستهلاك المياه، ضمن مبادرة «نقطة مياه تساوي حياة» التي أطلقها أمس، مؤكدًا أهمية التوسع في تركيب أدوات ترشيد الاستهلاك، وتكثيف جهود التوعية للحفاظ على كل نقطة مياه ونشر ثقافة الترشيد بين المواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية استمرار المتابعة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لضمان سرعة الاستجابة والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع في مختلف الملفات الخدمية، بما يحافظ على سلامة المواطنين ويحسن جودة الحياة بمختلف مراكز ومدن وقرى وعزب المحافظة.