قرّر التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الجمعة على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد.

المصري يستعد للزمالك بدأ من الجمعة

يأتى استئناف المصري التدريبات استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة العاشرة من دوري أورا والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك والمُقرّر إقامتها في الثامنة مساء الأربعاء الموافق التاسع من ديسمبر المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.



كان فريق المصري قد نجح مساء الثلاثاء في تحقيق فوزه الثالث بالدوري بعد تغلبه على نظيره بترول أسيوط بهدفين للاشئ ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد للنقطة الثانية عشر.