نشرت الجريدة الرسمية قرارات الجمعية العامة غير العادية - شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع المنعقدة بمقر وزارة النقل، حيث تم الإعلان عن القرارات الآتية:

- الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 1.5 مليار جنيه إلى 6 مليارات جنيه.

- الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من 1 مليار جنيه لـ 3 مليارات جنيه بزيادة قدرها 2 مليار جنيه، وذلك بطرح 400 مليون سهم نقدي بقيمة اسمية للسهم الواحد خمسة جنيهات مصرية على قدامى المساهمين للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال مع عدم تداول حق الاكتتاب.

في ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة غير العادية بخصوص تعديل نص المادة السادسة من النظام الأساسي:

- توافق الجمعية العامة غير العادية على تعديل نص المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

وتم التأكيد على الشركة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل النظام الأساسي ونشر هذا التعديل بالوقائع المصرية على نفقتها، وتفويض العضو المنتدب التنفيذي او من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية طرف الهيئة العامة للرقابة المالية وجميع الجهات المعنية لزيادة رأس المال المصدر من واحد مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه بزيادة قدرها 2 مليار جنيه موزعة على 400 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد ودعوة قدامى المساهمين للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته مع عدم تداول حق الاكتتاب.

