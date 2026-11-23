أعلن مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، ورئاسة شرفية للمنتح هشام سليمان عن تنظيم ورشة متخصصة في التصوير السينمائي وصناعة الأفلام، بعنوان «الرؤية الإبداعية وحدود الواقع في موقع التصوير»، وذلك ضمن فعاليات دورته الثانية، التي تُقام خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر المقبل، تحت شعار «سينما تحيي الأمل».

وتستضيف الورشة مو إسماعيل، الممثل والمخرج والمنتج، ومدير التصوير أحمد لبلب، في لقاء يتناول الجوانب الإبداعية والتقنية التي صاحبت صناعة فيلم «كيميت» (Kemet)، والقرارات الفنية والإنتاجية التي أسهمت في تشكيل هويته البصرية، من خلال استعراض التجربة العملية لصناعة الفيلم والتحديات التي واجهت فريق العمل خلال مراحل التنفيذ.



وتسلط الورشة الضوء على العلاقة بين الرؤية الإخراجية والأداء التمثيلي والتصوير السينمائي والإمكانات الإنتاجية المتاحة، وكيفية توظيف الموارد المحدودة بصورة مبتكرة لتحقيق نتائج بصرية متميزة، مع استعراض وجهات النظر المختلفة للممثل والمخرج والمنتج، وأثر تكامل هذه الأدوار في بناء العمل السينمائي.



كما تتناول الورشة مراحل تطوير اللغة البصرية للفيلم، بدءًا من التحضير المسبق ومعاينة مواقع التصوير والتخطيط لحركة الضوء الطبيعي، مرورًا باستخدام أشعة الشمس والمرايا ومصادر الإضاءة العملية في تشكيل الصورة، وصولًا إلى التنسيق بين أقسام التصوير والإضاءة وضبط التركيز، والتعامل مع التحديات الفنية والقرارات السريعة التي تفرضها ظروف التصوير.



وتخصص الورشة جانبًا تقنيًا للتعريف بإمكانات كاميرات RED السينمائية، وأنظمة تسجيل الصورة بصيغة REDCODE RAW، إلى جانب استعراض المراحل التي تمر بها الصورة منذ التقاطها داخل موقع التصوير، وحتى معالجتها وتصحيح ألوانها والوصول إلى شكلها النهائي خلال مرحلة ما بعد الإنتاج.



ويتضمن البرنامج عرض نماذج واقعية من تجربة إنتاج فيلم «كيميت»، ومختارات من كواليس التصوير، إلى جانب تطبيقات وعروض تقنية، ونقاش مفتوح مع المشاركين حول الجوانب الفنية والعملية لصناعة الأفلام الروائية الطويلة.

وتُقام الورشة في إطار حرص مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي على تقديم فعاليات مهنية وتدريبية تتيح لصناع الأفلام والمهتمين بالسينما فرصة الاحتكاك بالتجارب العملية، والتعرف على تقنيات التصوير وأساليب الإنتاج السينمائي، بما يسهم في دعم المواهب الشابة وتطوير أدواتها الإبداعية والفنية.