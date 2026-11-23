سلم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، 20 عقدا من عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين الذين استوفوا الضوابط والشروط القانونية، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، ومن خلال المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، بحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة.

كما شهد مراسم تسليم عقود التقنين، محمد جلال مدير إدارة الأملاك بالمحافظة، جهاد زكي وكيل الإدارة، إكرام غانم مسئول العقود، والمهندسة رانيا فراج مدير منظومة التقنين، والدكتورة اسلام طه مدير إدارة القضايا، وعدد من مسؤولي إدارة الأملاك ومنظومة التقنين بالمحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوقها واسترداد أراضيها، وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى أن إنهاء إجراءات التقنين وفقًا للقانون يضمن استقرار المواطنين ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

وحرص محافظ الدقهلية على الاستماع إلى أصحاب العقود وملاحظاتهم واستفساراتهم، كما استعرض معهم بنود العقود والضوابط القانونية المنظمة لتحصيل مستحقات الدولة، مؤكدًا حرص المحافظة على الشفافية في الإجراءات وتيسيرها أمام المواطنين.

وأشار المحافظ إلى استمرار جهود الأجهزة التنفيذية لتسريع وتيرة العمل بملفات التقنين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتذليل المعوقات الإدارية والإجرائية، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء واللجان المختصة بضرورة الإسراع في استكمال إجراءات التقنين وإنجاز الملفات المستوفاة للشروط القانونية، مع المتابعة المستمرة لمعدلات الأداء.

وأكد محافظ الدقهلية أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، لما يمثله من أهمية في الحفاظ على حقوق الدولة وترسيخ سيادة القانون، بالتوازي مع دعم الاستقرار المجتمعي وتوفير الحماية القانونية للمواطنين.