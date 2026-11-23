أعلن الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمباراة الأهلي في الدوري المصري الممتاز، المقرر إقامتها بعد قليل.

موكوينا يعلن تشكيل بيراميدز في مواجهة الأهلي

ويحل بيراميدز ضيفا على الأهلي في الثامنة من مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: مصطفى زيكو

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

زياد هيثم - إياد العسقلاني - محمود صابر - أحمد عاطف قطة - أحمد عبد القادر - محمود زلاكة - حامد حمدان - عودة فاخوري - يوسف أوباما