أعرب الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الزمالك عن سعادته بالفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري.

ووجه اللاعب الشكر للجماهير على المسانده ودعمها له حتى عاد للتهديف مجددًا في لقاء اليوم.

وأكد الدباغ أن مواجهة الجونة كانت صعبة وشدد على أن اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم من أجل الفوز والحصول على الثلاث نقاط، وأهدى الفوز للجماهير التي تساند الفريق باستمرار .

واختتم اللاعب تصريحاته قائلاً:" سنغلق ملف الدوري مؤقتًا من أجل التركيز على بطولة دوري أبطال أفريقيا."

وفاز فريق الزمالك على الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد خالد بشارة في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع أبناء ميت عقبة رصيدهم إلى 22 نقطة يحتلون المركز الثاني في حين توقف رصيد الجونة عند 3 نقاط يحتل بهم المركز الأخير.