كشفت شركة «هوندا» الأمريكية عن إطلاق حملة استدعاء وقائية كبرى للسلامة في الولايات المتحدة، تشمل 810,592 سيارة من علامتَي «هوندا» و«أكيورا» الفاخرة؛ وذلك بسبب مخاطر انفجار نافخ الوسائد الهوائية الأمامية للسائق والراكب من إنتاج شركة «تاكاتا».

أطلقت الحملة، الإدارة الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA)، حيث قدم الملف الرسمي في 19 نوفمبر 2026، لتتجدد بذلك تداعيات أكبر أزمة استدعاء في تاريخ صناعة السيارات بعد أيام قليلة من استدعاء «تويوتا» لأكثر من 314 ألف سيارة للسبب ذاته.

الطرازات المشمولة والمناطق الجغرافية المتأثرة في استدعاء «هوندا»

تضم قائمة المركبات المتضررة 5 طرازات رئيسية من موديلات عامي 2012 و2013، وهي: «هوندا سيفيك» موديلات 2012 و2013، و«هوندا CR-V» موديلات 2012 و2013، و«هوندا أكورد» موديل 2013، بالإضافة إلى طرازَي «أكيورا RDX» موديل 2013 بإجمالي 20,554 سيارة، و«أكيورا ILX» موديل 2013 بإجمالي 14,643 سيارة.

ويقتصر هذا الاستدعاء على المركبات المبيعة أو المسجلة في 14 ولاية وإقليمًا أمريكيًا تتميز بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وتشمل ألاباما، كاليفورنيا، فلوريدا، جورجيا، هاواي، لويزيانا، ميسيسيبي، ساوث كارولينا، وتكساس، إلى جانب بورتوريكو وجزر العذراء الأمريكية وغوام وساموا الأمريكية وجزر ماريانا الشمالية.

أسباب الخلل الفني وخطورة نوافخ «تاكاتا» المزودة بمجفف

كشفت التحقيقات الهندسية التي أجرتها «هوندا» منذ يونيو 2020 أن النماذج الإحصائية تشير إلى احتمالية تحلل المادة الدافعة داخل نوافخ الوسائد الهوائية - حتى تلك المزودة بمادة مجففة (Desiccant) - نتيجة التعرض طويل الأمد للرطوبة العالية والتقلبات الحرارية الكبيرة.

وقد يؤدي هذا التحلل الكيميائي إلى انفجار النافخ عند انتفاخ الوسادة في الحوادث وتطاير شظايا معدنية حادة داخل المقصورة نحو السائق أو الركاب، مِمَّا يعرضهم لإصابات خطيرة أو الوفاة.

خطة الإصلاح المجاني وموعد إخطار الملاك

أكدت «هوندا» أنها لم تسجل أي حالات انفجار أو إصابات أو وفيات مرتبطة بهذه الوحدات المشمولة في الاستدعاء الجديد، مشددةً على أن الخطوة تأتي كإجراء احترازي استباقي قبل تفاقم تدهور المادة الدافعة بحلول عام 2027.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة إرسال خطابات الإخطار الأولية لتحذير الملاك المتأثرين اعتبارًا من 18 ديسمبر 2026، تليها خطابات ثانية فور توافر القطع البديلة النهائية، حيث سيتولى الوكلاء المعتمدون استبدال نافخ الوسادة الهوائية الأمامية للسائق والراكب مجانًا بوحدات جديدة من موردين بديلين بتركيبة كيميائية مختلفة تمامًا.