اكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية نجاح الفريق الطبي بمستشفى طب وجراحة العيون بالشرقية، في إجراء عملية جراحية دقيقة ومعقدة لمريض يبلغ من العمر ٧٠ عاماً، كان يعاني من المياه البيضاء بالعين اليمنى مصحوبة بوجود غشاء رقيق على مركز الإبصار (Cellophane Maculopathy)، وذلك بقيادة الدكتور أحمد عزت استشاري جراحات الشبكية ودكتوراه طب وجراحة العيون، والدكتور محمد جمال استشاري جراحة العيون والشبكية والليزر، وبمشاركة الدكتور علي البوهي أخصائي التخدير، حيث تم إجراء جراحة متكاملة بهذا الشكل للمرة الأولى بالمستشفى، شملت إزالة المياه البيضاء باستخدام جهاز الفاكو وزراعة عدسة لينة داخل محفظة العدسة، واستئصال الجسم الزجاجي وإزالة الغشاء الموجود على مركز الإبصار بالكامل.

وأشاد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بكفاءة أداء عمل الفريق الطبي وما حققه من نجاح في التعامل مع هذه الحالة شديدة التعقيد، مؤكدا أن إجراء مثل هذه العمليات الجراحية الدقيقة يدل على تطور مستوى الخدمات التخصصية بمستشفى طب وجراحة العيون، وقدرة الأطقم الطبية على التعامل مع الحالات التي تتطلب مهارات وخبرات طبية متقدمة، بما يساهم في الحفاظ على نعمة الإبصار وتحسين جودة حياة المرضى.

وأشار إلى أن أهمية الحالة تكمن أيضاً في أن العين اليمنى كانت العين الوحيدة التي يعتمد عليها المريض بصورة أساسية في الإبصار، نظراً لعدم الإبصار بالعين اليسرى نتيجة إصابة سابقة أدت إلى اتساع رضحي بحدقة العين، وضمور بمركز الإبصار، وهو ما جعل العملية الجراحية أكثر دقة وحساسية، خاصة مع تداخل عدة مشكلات مرضية بالعين نفسها، الأمر الذي استلزم إجراء فحوصات طبية دقيقة وأشعة مقطعية على مركز الإبصار (OCT) لتحديد الخطة الجراحية المناسبة.

وأضاف أن الجراحة تضمنت إزالة المياه البيضاء باستخدام جهاز الفاكو وزراعة عدسة لينة داخل محفظة العدسة، إلى جانب استئصال الجسم الزجاجي، وإزالة الغشاء الموجود على مركز الإبصار بالكامل باستخدام صبغة (Brilliant Blue) لإظهاره وفصله بدقة عن سطح الشبكية، وقد نجح الفريق الطبي في إزالة الغشاء بالكامل دون الحاجة إلى استخدام الليزر داخل العين أو الكي الداخلي، كما لم تستدع الحالة حقن زيت السيليكون، واكتفى الفريق بحقن الهواء داخل العين في نهاية الجراحة وفقاً لمتطلبات الحالة، لتستقر حالة العين وضغطها عقب انتهاء العملية الجراحية، والتي تكللت فضل الله بالنجاح الباهر، مع استقرار حالة العين وضغطها وخروج المريض في حالة صحية مستقرة ومطمئنة وسعادة بنجاح العملية.

وقدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر للدكتور عمرو إبراهيم وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة صفاء حمدي مدير عام الصيدلة، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور محمد نور الدين مدير إدارة الخدمات الطبية بالمديرية، والدكتور محمد حسين مدير مستشفى طب وجراحة العيون بالزقازيق، وللأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة وجميع العاملين بالمستشفى، تقديرا لجهودهم المتميزة وكفاءتهم في إجراء هذه العمليات الدقيقة، وحرصهم على تقديم خدمات طبية متقدمة تحافظ على صحة المواطنين ونعمة الإبصار.