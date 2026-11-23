شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومحال الجزارة ومنافذ بيع وتداول اللحوم والدواجن، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات والتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية، أن مديرية الطب البيطري، ممثلة في إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وبإشراف الدكتورة إيمان صلاح عليوة، مديرة الإدارة، نفذت عدة حملات تفتيشية بمراكز بلبيس والعاشر من رمضان وأبو كبير، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك.

وأسفرت الحملات عن تحرير (٧) محاضر، وضبط (٢ طن و١٨٢ كجم) من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر المرخصة، والدواجن واللحوم المجمدة، ما بين منتجات مجهولة المصدر وأخرى بها تغير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.