ابتكرت شركة هونر استخدامًا جديدًا للمساحة المحيطة بالكاميرات الخلفية للهواتف. تأتي سلسلة Honor 700 الجديدة بشاشة ثانوية صغيرة في الخلف، بجانب وحدة الكاميرا، بدلاً من استبدال وحدة الكاميرا التقليدية.

تُعرف هذه الميزة باسم "الجزيرة العائمة"، وهي متوفرة في هواتف Honor 700 Pro وHonor 700 وHonor 700S، والتي تم إطلاقها جميعًا في الصين.

تقع الشاشة بقياس 1.59 بوصة على يمين وحدة الكاميرا. تستخدم هونر مزيجًا من الزجاج العائم والزجاج المنحوت على البارد لخلق سطح أملس بين الشاشة واللوحة الخلفية. يبلغ سمك الهاتف 7.96 ملم ووزنه 211 جرامًا.

مواصفات وسعر إطلاق سلسلة هواتف Honor 700

تتيح لك ميزة "الجزيرة العائمة" عرض الإشعارات ومعلومات الرحلات الجوية ورموز استلام الطعام، بالإضافة إلى التحكم في تشغيل الموسيقى. كما تعمل كشاشة عرض عند التقاط صور السيلفي بالكاميرات الخلفية، مع حلقة إضاءة ناعمة توفر ثلاثة أوضاع إضاءة. وتتضمن الميزات الإضافية المرحة دعم الرموز التعبيرية وحيوانًا أليفًا إلكترونيًا يعمل بالذكاء الاصطناعي يظهر على الشاشة.

مواصفات سلسلة هواتف Honor 700

مواصفات سلسلة هواتف Honor 700

تتميز الشاشة الخلفية في هاتفي Honor 700 و Honor 700 Pro بميزة إضافية. إذ يحتوي كلا الطرازين على مستشعر PPG الذي يقيس المؤشرات الصحية عند وضع المستخدم إصبعه على الشاشة لمدة دقيقة واحدة. ثم يعرض الهاتف معدل ضربات القلب، ومستوى الأكسجين في الدم، وتقلب معدل ضربات القلب (HRV)، بالإضافة إلى تقييم لمستوى التوتر والحالة النفسية.

على الجانب الآخر تتضمن سلسلة هواتف Honor 600 ثلاثة معالجات سنابدراجون مختلفة. يأتي هاتف Honor 700 Pro بمعالج سنابدراجون 8 من الجيل الخامس، بينما يستخدم هاتف Honor 700 العادي معالج سنابدراجون 8s من الجيل الرابع.

أما هاتف Honor 700S فيعمل بمعالج سنابدراجون 7 من الجيل الرابع

تشترك الهواتف أيضًا في كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل بحجم 1/1.56 بوصة. ويضيف هاتفا Honor 700 و700 Pro كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3.5x.

أضافت هونر وضع Live Photo السينمائي بدقة 4K الذي يستمر في التسجيل لمدة ثلاث ثوانٍ بعد الضغط على زر الغالق. تعمل هذه الميزة مع جميع الأطوال البؤرية، ويحصل المستخدمون على فلترين جديدين للصور الشخصية



السعر والتوافر

يبدأ سعر هاتف Honor 700S بـ 528 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت أما هاتف Honor 700 فيبلغ سعره 587 دولارًا أمريكيًا