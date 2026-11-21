يمثل شراء هاتف مستعمل فرصة للحصول على جهاز بمواصفات جيدة مقابل سعر أقل، لكنه قد يتحول إلى صفقة خاسرة إذا لم يفحص المشتري الجهاز بعناية قبل دفع أمواله، خاصة أن بعض العيوب لا تظهر بسهولة أثناء المعاينة الأولية، وفي مقدمتها مشكلات البطارية أو استبدالها بقطع غير أصلية.

ولا يقتصر فحص الهاتف المستعمل على التأكد من تشغيله وعدم ارتباطه بحساب المالك السابق، بل يجب اختبار استجابة شاشة اللمس في جميع أجزائها، وتجربة النقر والتكبير والتصغير والتمرير والكتابة، إلى جانب التأكد من سلامة الأزرار ومنافذ التوصيل. كما ينبغي فحص الهيكل الخارجي بحثا عن الشقوق والخدوش وآثار التلف.

البطارية.. أهم اختبار قبل شراء هاتف مستعمل



تعد البطارية من أكثر مكونات الهاتف تعرضا للتآكل بمرور الوقت، وقد تؤثر حالتها بشكل مباشر على سرعة الجهاز واستقراره وقدرته على العمل عند الحاجة إليه.

وللتأكد من أصالة البطارية، يمكن فحص مدى تطابق إطار الهاتف مع الشاشة، وملاحظة وجود اختلافات في مواضع البراغي أو غياب ملصقات الأصالة عن البطارية، وهي مؤشرات قد تكشف تعرض الجهاز لعملية استبدال أو إصلاح سابقة.

ومع ذلك، لا تكفي هذه العلامات وحدها، إذ ينبغي مراجعة حالة البطارية من خلال إعدادات الهاتف أو تطبيقات التشخيص، سواء كانت البطارية أصلية أو مستبدلة حديثا.

البطارية

كيفية فحص صحة البطارية على هواتف آيفون وأندرويد

تختلف خطوات فحص البطارية بحسب نوع الهاتف ونظام التشغيل.

- على هواتف آيفون: يمكن الدخول إلى الإعدادات، ثم البطارية، واختيار صحة البطارية، للتأكد من حالتها وسعتها القصوى. وإذا انخفضت السعة إلى أقل من 80%، فهذا يعني أن البطارية تحتاج إلى الاستبدال، كما أن اقترابها من هذه النسبة قد يشير إلى ضرورة تغييرها قريبًا.

- على هواتف جوجل Pixel: يتم الانتقال إلى الإعدادات، ثم البطارية والشحن، وبعدها اختيار صحة البطارية.

- على هواتف سامسونج Galaxy: توفر الأجهزة التي تعمل بواجهة One UI 9 ميزة التشخيص، ويمكن الوصول إليها من خلال الإعدادات، ثم العناية بالجهاز، واختيار التشخيص، أو عبر تطبيق Samsung Members، وتتيح هذه الميزة فحص حالة البطارية ومكونات أخرى مثل المستشعرات والكاميرات والأزرار ومكبر الصوت والميكروفون والشاشة والاتصال بالشاحن.

كما يمكن الاستعانة بتطبيقات خارجية مثل AccuBattery لهواتف أندرويد و3uTools لأجهزة آيفون، لفحص سعة البطارية وتقييم أدائها.

البطارية

ما الذي يجب التأكد منه عند شراء هاتف مستعمل عبر الإنترنت؟



ينبغي سؤال البائع عما إذا كانت البطارية أصلية أم سبق استبدالها، وفي حالة تغييرها يجب التأكد من استخدام قطع غيار أصلية، وليس بطارية تجارية من جهة خارجية، ومن الأفضل طلب فاتورة الإصلاح للتحقق من نوع البطارية ومصدرها.

فالبطاريات غير الأصلية قد تتسبب في بطء الشحن، وسرعة نفاد الطاقة، والإغلاق المفاجئ للهاتف، فضلا عن ارتفاع درجة حرارته، نتيجة اختلاف جودة التصنيع والمكونات المستخدمة.

الهواتف المجددة ليست جميعها بالمستوى نفسه



عند شراء هاتف مجدد، تختلف درجة الاطمئنان بحسب الجهة التي تولت عملية التجديد. فالأجهزة التي تخضع لبرامج تجديد معتمدة من الشركات المصنعة غالبا ما تحصل على بطارية جديدة، وهو ما يفسر ارتفاع أسعارها نسبيا، إلى جانب توفير ضمان خاص بها.

أما الهواتف التي يجري تجديدها لدى متاجر مستقلة، فقد تباع بالبطارية الحالية دون استبدالها، ما يستدعي التحقق من حالتها وعدد دورات الشحن التي مرت بها.

ويمكن لمستخدمي آيفون مراجعة سجل الإصلاحات من خلال الإعدادات، ثم عام، ثم حول، واختيار سجل القطع والصيانة، لمعرفة ما إذا كانت هناك مكونات جرى استبدالها، بما في ذلك البطارية، أو ظهور تحذيرات بشأن استخدام قطع غير معتمدة، ولا يظهر هذا القسم إذا لم يرصد الهاتف أي عمليات إصلاح.