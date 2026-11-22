كشف تقرير تقني نشره موقع "9to5Mac" عن التفاصيل الكاملة لتحديث "iOS 27.3" لهواتف آيفون، المتاح حالياً في النسخة التجريبية للمطورين والعامة، متضمناً إعادة تصميم تطبيق الصحة، ومزايا حصرية لهاتف "iPhone Duo"، وتوسيع قدرات "Siri AI".

أبرز مزايا تحديث iOS 27.3 لهواتف آيفون

أوضح التقرير أن التحديث يعيد تصميم تطبيق "Health" ليضم ثلاثة تبويبات رئيسية هي الرؤى وطول العمر والتصفح، مع ميزة "العمر الصحي" التي تقارن مؤشرات المستخدم الحيوية بعمره الفعلي عبر بيانات ساعة أبل، بينما يضيف تطبيق "Fitness+" خطط تمارين القوة لمدة أربعة أسابيع.

وحصل هاتف "iPhone Duo" القابل للطي على ميزة فتح القفل بالوجه برمجياً عبر الكاميرا الأمامية الخارجية، ودعم وضع الاستخدام بيد واحدة (Reachability)، وخيار قفل الهاتف تلقائياً عند طيه، إلى جانب نقل تجربة وضع الاستعداد "StandBy" المطورة إلى جميع هواتف آيفون.

وشهد متصفح "Safari" إضافة الوضع الليلي التكيفي لتطبيق الوضع الداكن على المواقع غير الداعمة له، ودعم التبويبات الرأسية على الشاشة الداخلية لهاتف "iPhone Duo"، فيما حصل تطبيق "Apple Music" على ميزة "Selfie Sing" لتسجيل فيديو أثناء الغناء، وأضاف تطبيق "Apple TV" مقاطع فيديو رأسية وبودكاست مرئي.

قيود استخدام Siri AI وموعد إطلاق iOS 27.3

لفت التقرير إلى توسيع قدرات "Siri AI" عبر تطبيقات أبل الأساسية ودعم لغات جديدة تشمل الفرنسية واليابانية والكورية والبرتغالية والإسبانية، إلى جانب إطلاق مزايا "Apple Intelligence" الأساسية في الصين لأول مرة، مع فرض حدود استخدام على مهام الذكاء الاصطناعي المعقدة يمكن زيادتها عبر الاشتراك في خطط "iCloud+" بدءاً من 2.99 دولار شهرياً.

وبحسب ما ذكره الموقع، تتوقع التقديرات طرح تحديث "iOS 27.3" رسمياً لكافة مستخدمي آيفون خلال النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل، استناداً إلى جدول إطلاقات أبل السنوية في هذا التوقيت.