مع طرح هاتف آيفون ديو القابل للطي وإتاحته للشراء، أصبح أمام عشاق هواتف آبل خيار جديد يجمع بين التصميم القابل للطي والشاشة الكبيرة، إلى جانب هاتف iPhone 18 Pro الذي يقدم تجربة الاستخدام التقليدية بمواصفات متقدمة.

ورغم المزايا التي يقدمها الهاتف الجديد، فإن المقارنة بين الجهازين تكشف عن عدد من النقاط التي قد تجعل iPhone 18 Pro الخيار الأفضل من الناحية العملية والاقتصادية لشريحة واسعة من المستخدمين، وفيما يلي 5 أسباب تدفعك لاختيار iPhone 18 Pro بدلا من آيفون ديو.



5 أسباب تجعل شراء iPhone 18 Pro أفضل من آيفون ديو



بعد سنوات من الشائعات والتكهنات، أصبح هاتف أبل القابل للطي آيفون ديو حقيقة واقعة، وبدأ المستخدمون بالفعل في تجربة الجهاز الذي يمثل أول دخول للشركة إلى سوق الهواتف القابلة للطي.

ورغم نجاح أبل في تقديم تصميم مميز ومفصلة متقنة، إلى جانب تكييف نظام iOS مع الشاشة الجديدة، فإن الهاتف لا يخلو من بعض العيوب التي قد تجعل iPhone 18 Pro خيارا أفضل لشريحة واسعة من المستخدمين.

وتشير مراجعات الهاتف إلى وجود خمسة أسباب رئيسية قد تدفع المستخدمين إلى تفضيل iPhone 18 Pro، أو الانتظار حتى تطلق أبل أجيالًا أكثر تطورا من هاتفها القابل للطي.

1. ضعف توافق التطبيقات مع الشاشة القابلة للطي:



يمثل دعم التطبيقات أحد أبرز التحديات التي تواجه آيفون ديو، إذ يحتاج المطورون إلى إعادة تهيئة تطبيقاتهم لتتناسب مع أحجام الشاشة الجديدة وطبيعة التصميم القابل للطي.

ولا تزال تطبيقات عديدة تعرض واجهاتها داخل مساحات محدودة، تاركة أجزاء كبيرة من الشاشة الداخلية دون استخدام.

كما أن بعض التطبيقات اليومية لم تحصل بعد على تحديثات تدعم الهاتف، فضلا عن عدم إمكانية تشغيل إصدارات تطبيقات آيباد عليه كبديل.

وقد تستغرق عملية تحديث التطبيقات فترة طويلة، خاصة أن تجربة الانتقال إلى واجهة Liquid Glass التي قدمتها آبل مع نظام iOS 26 عام 2025 أظهرت أن المطورين قد يحتاجون إلى أكثر من عام للتكيف مع تغييرات التصميم. وبالتالي، قد يواجه مستخدمو آيفون ديو المشكلة نفسها، وربما لفترة أطول.

أسباب تجعل شراء iPhone 18 Pro أفضل من آيفون ديو

2. Face ID أكثر سهولة من بصمة Touch ID:



تخلى آيفون ديو عن تقنية التعرف على الوجه Face ID لصالح مستشعر بصمة الإصبع Touch ID، وهو تغيير قد لا يلقى قبولا لدى المستخدمين المعتادين على هواتف آيفون التقليدية.

فرغم سرعة استجابة مستشعر البصمة، فإنه يتطلب تغيير طريقة التعامل مع الهاتف والوصول إلى المستشعر وفقا لوضعية حمله، كما يضيف خطوات بسيطة إلى تجربة فتح الجهاز.

وتتيح Face ID للمستخدم فتح الهاتف ومراجعة الإشعارات بسهولة بمجرد ظهور وجهه أمام الكاميرا، بينما تتطلب Touch ID تفاعلا إضافيا.

ويؤثر هذا الاختلاف في مهام يومية تشمل فتح الهاتف والوصول إلى كلمات المرور واعتماد عمليات الشراء.

آيفون ديو

3. كاميرات iPhone 18 Pro تتفوق على الهاتف القابل للطي:



تأتي منظومة التصوير في آيفون ديو بمواصفات أقل من تلك الموجودة في iPhone 18 Pro، إذ يفتقر الهاتف القابل للطي إلى عدسة التقريب البصري Telephoto وميزة فتحة العدسة المتغيرة، كما يقتصر التقريب البصري فيه على 2x، مقابل 8x في إصدار Pro.

وقد لا تمثل هذه الفروق مشكلة لمحبي التصوير العادي، لكن المستخدمين الذين يعتمدون على التقريب لالتقاط صور بعيدة سيلاحظون محدودية الإمكانات.

كذلك، لا تقدم الكاميرا الموجودة في الشاشة الداخلية جودة مثالية خارج نطاق مكالمات الفيديو، وفي المقابل، يتيح التصميم القابل للطي التقاط صور السيلفي باستخدام الكاميرات الخلفية والشاشة الخارجية لمعاينة اللقطات، إلى جانب مزايا مثل Smart Take وKid Cue.

4. متانة الهاتف القابل للطي لا تزال موضع تساؤل:



رغم تميز مفصلة آيفون ديو وجودة شاشته الداخلية وانخفاض وضوح أثر الطي، فإن اختبارات التحمل كشفت عن بعض نقاط الضعف.

فقد واجه الهاتف صعوبة في الإغلاق بعد تعرضه للرمال، كما تعرضت شاشته الداخلية للتلف وفقدان الاستجابة خلال اختبار الثني، بينما اجتاز Galaxy Z Fold 8 الاختبارات نفسها دون أضرار مماثلة.

وظهرت أيضا تقارير عن مشكلة عرفت باسم Crackgate، تتعلق بتعرض بعض الشاشات الداخلية للكسر أثناء الاستخدام العادي، وسط مزاعم بوجود عيب تصنيعي.

ولا تقتصر التحديات على المتانة، إذ لا تزال بعض جوانب النظام بحاجة إلى تحسين، مثل تنظيم الشريط الجانبي وآلية تنفيذ إيماءة الرجوع، ما يعزز فكرة الانتظار حتى تنضج التجربة في الأجيال المقبلة.

5. فارق السعر الكبير لصالح iPhone 18 Pro:



يبدأ سعر آيفون ديو من 1999 دولارا، مقابل 1199 دولارا لهاتف iPhone 18 Pro، بفارق يصل إلى 800 دولار.

وبهذا المبلغ الإضافي، يمكن للمستخدم شراء iPhone 18 Pro إلى جانب جهاز iPad mini المزود بشاشة OLED، والذي يبدأ سعره من 699 دولارا، مع الاستفادة من شاشة كبيرة تقترب أبعادها من شاشة الهاتف القابل للطي عند فتحه.

ويزداد تبرير هذا الفارق صعوبة بالنظر إلى تفوق iPhone 18 Pro في عدة جوانب، تشمل الكاميرات والبطارية والميكروفونات، فضلا عن دعمه لتقنية Face ID.