بدأت شركة آبل، طرح قطع الغيار الأصلية والأدوات اللازمة لإصلاح هاتفها القابل للطي “آيفون ديو” عبر متجرها الإلكتروني المخصص لخدمة الإصلاح الذاتي Self Service Repair Store، في خطوة تتيح للمستخدمين وفنيي الصيانة المستقلين شراء المكونات الأصلية وإجراء عمليات الإصلاح دون الحاجة إلى اللجوء مباشرة إلى مراكز الخدمة التابعة للشركة.

ويأتي ذلك بعد أن نشرت آبل أدلة الإصلاح الرسمية للهاتف في اليوم نفسه الذي بدأ فيه طرحه للبيع، كما وسعت الشركة برنامج الإصلاح الذاتي خلال الأسابيع الماضية ليشمل هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max.

قطع غيار أصلية وأدوات متخصصة للإصلاح



وأصبح بإمكان مالكي الهاتف وفنيي الصيانة المستقلين شراء معظم المكونات الرئيسية، بما في ذلك البطاريتان، والكاميرات، والشاشة الخارجية، والشاشة الداخلية، إلى جانب عدد من الأجزاء الأخرى.

كما توفر آبل الأدوات المتخصصة اللازمة لتنفيذ عمليات الإصلاح، سواء للبيع أو الاستئجار، وتشمل أدوات فصل المواد اللاصقة، وأكواب الشفط، والمسابير المصنوعة من النايلون، ومفكات البراغي ذات عزم الدوران المحدد، والبراغي وقطع التثبيت، مع إمكانية شراء هذه الأدوات بشكل منفصل.

وتبلغ تكلفة استئجار مجموعة أدوات إصلاح آيفون ديو لمدة 7 أيام نحو 49 دولارا.

أسعار قطع غيار آيفون ديو

أسعار قطع غيار آيفون ديو



كشفت قائمة الأسعار التي نشرتها الشركة في السوق الأمريكية عن تفاوت كبير في تكلفة المكونات، إذ تعد مجموعة الشاشة الداخلية الأغلى على الإطلاق، بينما يمكن للمستخدمين الاستفادة من خصومات عند إعادة بعض القطع المستبدلة إلى آبل.

وفيما يلي أبرز أسعار قطع الغيار:

- مجموعة الشاشة الداخلية : تبلغ تكلفة إصلاحها 999 دولارا، وتنخفض إلى 839.16 دولارا بعد خصم قيمة القطعة المستبدلة.

- الشاشة الداخلية : تبلغ تكلفة إصلاحها 499 دولارا.

- الشاشة الخارجية : تبلغ تكلفة إصلاحها 379 دولارا، أو 318.36 دولارا بعد إعادة القطعة القديمة.

- الهيكل الخارجي مع البطارية: تبلغ تكلفة إصلاحها 319 دولارا.

- الكاميرا: تبلغ تكلفة إصلاحها 229 دولارا، أو 135.11 دولارا بعد إعادة القطعة المستبدلة.

- الزجاج الخلفي: تبلغ تكلفة إصلاحها 199 دولارا، أو 117.41 دولارا بعد الخصم.

- كاميرا فايس تايم : تبلغ تكلفة إصلاحها 199 دولارا، أو 117.41 دولارا بعد الخصم.

- الكاميرا الأمامية الخارجية : تبلغ تكلفة إصلاحها 199 دولارا، أو 117.41 دولارا بعد الخصم.

- البطارية الأولى : تبلغ تكلفة إصلاحها 119 دولارا، أو 61.88 دولارا بعد إعادة البطارية القديمة.

- البطارية الثانية : تبلغ تكلفة إصلاحها 119 دولارا، أو 61.88 دولارا بعد إعادة البطارية القديمة.

- موصل USB-C : تبلغ تكلفة إصلاحها نحو 103.48 دولار.

- لوحة التوصيلات : تبلغ تكلفة إصلاحها نحو 103.48 دولار.

- السماعة السفلية : تبلغ تكلفة إصلاحها 69.29 دولارا.

- السماعة العلوية: تبلغ تكلفة إصلاحها 69.29 دولارا.

- الميكروفون الرئيسي: تبلغ تكلفة إصلاحها 69.29 دولارا.

- محرك الاهتزاز : تبلغ تكلفة إصلاحها 69.29 دولارا.

- كابل توصيل Touch ID والتحكم بالكاميرا: تبلغ تكلفة إصلاحها 67.08 دولارا.

- كابل أزرار التحكم في الصوت: تبلغ تكلفة إصلاحها 67.08 دولارا.

- طبقة الحماية: تبلغ تكلفة إصلاحها 31.85 دولارا.

- مجموعة أزرار التحكم في الصوت: تبلغ تكلفة إصلاحها 8 دولارات.





آيفون ديو

الشاشة الداخلية.. التحدي الأكبر أمام الإصلاح



وتتصدر مجموعة الشاشة الداخلية قائمة أغلى قطع الغيار، بسعر يصل إلى 999 دولارا، وهو مبلغ مرتفع بصورة لافتة، خاصة مع تقارير بعض المستخدمين الأوائل عن ظهور مشكلات وتشققات في الشاشة الداخلية للهاتف.

لكن آبل تتيح أيضا شراء الشاشة الداخلية وحدها مقابل 499 دولارا، أي بنصف سعر مجموعة الشاشة الكاملة تقريبا، ما يمنح المستخدمين خيارا أقل تكلفة عند اقتصار العطل على الشاشة نفسها.

وفي المقابل، أظهر تفكيك مبكر للهاتف أن تصميمه يوفر مستوى جيدا نسبيا من قابلية الإصلاح، رغم التعقيد الهندسي الذي تتميز به المفصلة المسؤولة عن آلية الطي والفتح.