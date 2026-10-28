آبل في ورطة.. خلل في مفصل الشاشة يثير تساؤلات حول متانة آيفون ديو

ظهرت تقارير عن تعرض الشاشات الداخلية لبعض هواتف آيفون ديو القابلة للطي للكسر بعد ساعات من طرحها يوم الجمعة الماضي، وسط تشابه ملحوظ في طبيعة الأضرار التي نشرها المستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ تركزت الشقوق في منتصف الشاشة بالقرب من المفصل، مع ظهور خطوط على الجانب الأيمن من الشاشة.

وأقرت شركة آبل، بوجود مشكلة، مؤكدة استبدال الأجهزة المتضررة، لكنها لم تكشف عن العدد الإجمالي للهواتف التي ظهرت بها هذه الأعطال.

المفصل قد يكون وراء تلف الشاشة



وفي محاولة لتفسير أسباب المشكلة، رجح شهرام مختاري، كبير فنيي تفكيك الأجهزة في موقع iFixit، أن يكون الخلل مرتبطا بآلية المفصل التي تتحكم في فتح الهاتف وإغلاقه.

وأوضح مختاري، في تصريحات لموقع The Verge، أن المفصل يضم مجموعة من التروس والنوابض والوصلات التي تعمل معا للسماح بإغلاق الهاتف بصورة مسطحة، مع توفير مساحة كافية لانحناء الشاشة الداخلية تدريجيا، بهدف الحد من ظهور ثنية واضحة في منتصفها.

وبحسب مختاري، تشير الصور المتداولة للأجهزة المتضررة إلى احتمال احتكاك الشاشة الداخلية المرنة بأحد أجزاء المفصل. وتزداد خطورة هذا الاحتمال نظرا إلى حساسية الشاشة الشديدة، إذ قد يؤدي الضغط على أطرافها باستخدام أداة حادة إلى إتلافها.

آيفون ديو

وأضاف أن ظهور بقعة سوداء في موضع التلف ببعض الصور قد يشير إلى اصطدام أحد الأجزاء المعدنية للشاشة، وهو ما قد يفسر تركز الأضرار في مناطق محددة بدلا من امتدادها على كامل سطح العرض.

تصميم المفصل قد يسبب ضغطا على الشاشة



وتشير عمليات التفكيك التي أجراها موقع iFixit للهاتف، سواء في الصور أو مقاطع الفيديو، إلى وجود نقاط انتقال معقدة في تصميم المفصل، خصوصا عند الجزء الأوسط الذي يضم مساحة لمرور كابل مرن يربط مكونات الجهاز.

وقد يؤدي هذا التصميم إلى نشوء حواف أو نقاط تماس تمثل مصدرا محتملا للمشكلة، ويرجح مختاري أن قضيب الدعم المركزي للمفصل قد لا ينخفض بالقدر الكافي في بعض الحالات عند طي الهاتف، ما قد يؤدي إلى تركيز الضغط على مساحة صغيرة من الشاشة المنحنية داخل الجهاز عند إغلاقه.

ويمكن أن يؤدي هذا الضغط الموضعي إلى إضعاف الشاشة أو كسرها، خصوصا إذا تكرر أثناء فتح الهاتف وإغلاقه.

وتعزز بعض الحالات المتداولة هذه الفرضية، إذ ذكر أحد المستخدمين أن هاتفه أصدر صوت كسر مسموعا بعد شعوره بوجود شيء غير طبيعي قرب المفصل الداخلي، أثناء عرضه الجهاز على أحد أصدقائه وفتحه وإغلاقه.

كما وثق صانع المحتوى CuriousHagi حالة مشابهة خلال اختبار متانة للهاتف، شمل تعريضه للأوساخ وظروف قاسية نسبيا، وأظهر مقطع التفكيك الذي نشره كسر أحد أجزاء المفصل المتصلة بالقضيب المركزي، بالتزامن مع ظهور تلف في الشاشة الداخلية بمنطقة مشابهة.

ومع ذلك، لا تثبت هذه الحالات وحدها أن تصميم المفصل هو السبب النهائي لجميع الأعطال، إذ لم تعلن أبل حتى الآن نتائج تحقيق فني تفصيلي بشأن المشكلة.

مفصل آيفون ديو

هل تتجه آبل إلى استدعاء الهواتف المتضررة؟



من جانبها، وصفت آبل المشكلة بأنها تؤثر في عدد محدود من أجهزة آيفون ديو، من دون تحديد رقم دقيق للحالات المسجلة.

وقال مختاري إن آبل هي الجهة التي تمتلك البيانات الكاملة بشأن حجم المشكلة، مشيرا إلى أن الشركة قد تكون على دراية بتفاصيل أكثر مما أعلنته حتى الآن.

ولفت إلى أن الشاشات القابلة للطي شديدة الحساسية، كما أن المفصل نفسه يتكون من أجزاء معقدة ودقيقة، وهو ما يجعل احتمال تعطل بعض الوحدات واردا حتى مع الأجهزة الجديدة.

ولا تنفذ آبل حاليا عملية استدعاء واسعة للهواتف، لكن مختاري يرى أن استمرار ظهور الأعطال بالنمط نفسه خلال الأشهر المقبلة قد يشير إلى مشكلة أوسع نطاقا، وهو ما قد يدفع الشركة إلى إعادة تقييم الموقف والنظر في إجراءات إضافية، من بينها الاستدعاء.