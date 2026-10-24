هل خدعت آبل عشاق الهواتف الصغيرة؟.. آيفون ديو يكشف عيبا يصعب تجاهله

يقدم هاتف آيفون ديو معادلة مختلفة لعشاق الهواتف القابلة للطي، إذ يجمع بين شاشة خارجية قياسها 5.4 بوصة وإمكانية الاستفادة من شاشة داخلية أكبر، لكنه لا يقدم بالضرورة تجربة الهاتف الصغير سهل الحمل.

فبعد أسبوع من الاستخدام، كشفت المقارنة مع iPhone 13 mini عن فارق ملحوظ في الوزن والأبعاد، يثير تساؤلات بشأن قدرة الجهاز على تلبية تطلعات الباحثين عن هاتف مدمج دون التضحية براحة الاستخدام اليومي.

آيفون ديو أثقل مما يبدو.. والفرق يظهر في الاستخدام اليومي



رغم شاشته الخارجية الصغيرة نسبيا، لا يمنح آيفون ديو الإحساس بالخفة الذي يميز الهواتف المدمجة، فبعد أسبوع من استخدامه، يبدو هاتف iPhone 13 mini أخف وزنا بصورة لافتة، وهو فارق يظهر في مواقف الاستخدام المعتادة، بدءا من تفقد البريد الإلكتروني وتصفح إنستجرام، وصولا إلى حمل الهاتف داخل الجيب.

في المقابل، يمنح آيفون ديو إحساسا بالثقل والكثافة، ما يجعل حجمه ووزنه عاملين يصعب تجاهلهما حتى أثناء تنفيذ المهام اليومية البسيطة. و

بذلك، لا يحقق الهاتف بالضرورة المعادلة التي يبحث عنها المستخدمون الراغبون في الجمع بين سهولة حمل الهاتف الصغير وإمكانات الشاشة الأكبر.

آيفون ديو

لماذا لا يمثل آيفون ديو بديلا للهواتف الصغيرة؟

تتمثل إحدى أبرز نقاط الاختلاف في عرض الهيكل الخارجي، إذ يبلغ عرض آيفون ديو نحو 84.1 ملليمتر، مقابل 64.2 ملليمتر في iPhone 13 mini.

ويؤثر هذا الفارق مباشرة في سهولة الاستخدام بيد واحدة، إذ يصبح الوصول بالإبهام إلى الحافة المقابلة للشاشة أكثر صعوبة أثناء الإمساك بالهاتف، ورغم أن الأزرار الجانبية تساعد في التعامل مع بعض الوظائف، فإنها لا تعالج جميع القيود المرتبطة باتساع الهيكل.

لكن الحجم الأكبر يوفر ميزة عملية في المقابل، تتمثل في مساحة أوسع للكتابة على لوحة المفاتيح الافتراضية، وعلى الجانب الآخر، تبدو لوحة مفاتيح iPhone 13 mini أكثر ضيقا عند المقارنة، وهو ما قد يجعل الكتابة على آيفون ديو أكثر راحة لبعض المستخدمين.

شاشة أكبر مقابل وزن وأبعاد إضافية



لا يعني تفضيل الهواتف الصغيرة بالضرورة الرغبة في استخدام شاشات محدودة المساحة، فالشاشة الأكبر توفر تجربة أكثر راحة في العديد من المهام، بما في ذلك تصفح المحتوى والكتابة والتعامل مع التطبيقات.

ومع ذلك، تظل سهولة الحمل ميزة أساسية للهواتف المدمجة، التي يمكن وضعها في الجيب دون أن تشغل حيزا كبيرا أو تصبح عبئا ملحوظا أثناء الحركة.

ويقدم آيفون ديو مقاربة مختلفة لهذه المعادلة، إذ يتيح استخدام شاشة خارجية صغيرة نسبيا، مع إمكانية فتح الهاتف للاستفادة من شاشة داخلية أكبر عند الحاجة، لكن هذه المرونة تأتي على حساب الوزن والحجم، ما يجعل الجهاز أقل خفة وعملية مقارنة بهواتف صغيرة مثل iPhone 13 mini.

لمن يناسب هاتف آيفون ديو؟



قد يكون آيفون ديو خيارا مناسبا للمستخدمين الذين يضعون مساحة الشاشة الداخلية في مقدمة أولوياتهم، ويقبلون في المقابل بعض القيود المرتبطة بالشاشة الخارجية وحجم الجهاز.

لكن من يتوقع الحصول على هاتف صغير يتحول عند فتحه إلى جهاز لوحي مدمج يشبه iPad mini، قد يجد أن التجربة لا تطابق توقعاته، فالهاتف لا يجمع بين مزايا الحجم الصغير والشاشة الكبيرة دون تنازلات، بل يمنح الأولوية للشاشة الداخلية على حساب سهولة الحمل والاستخدام بيد واحدة.

في المقابل، تظل الهواتف الصغيرة التقليدية خيارا أكثر ملاءمة لمن يفضلون الخفة وسهولة الاستخدام اليومي، خصوصا عند حمل الهاتف لفترات طويلة أو استخدامه أثناء التنقل.