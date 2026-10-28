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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سيدة بورسعيد تواجه النيران بشجاعة وتنقذ عقار من كارثة

سيدة واجهت النيران بشجاعة
سيدة واجهت النيران بشجاعة
علا محمد

شهدت محافظة بورسعيد موقف بطولي لسيدة واجهت النيران بشجاعة استثنائية، بعد اندلاع حريق مفاجئ داخل شقة جارها.

وكشف فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اندلاع الحريق داخل إحدى الشقق السكنية، حيث ظهرت السيدة من شرفة منزلها القريبة جدا من موقع الحريق.

ووقفت السيدة في مواجهة مباشرة مع ألسنة اللهب، وبدأت في محاصرة النيران بوسائل بسيطة، باستخدام سكب المياه والمناشف المبللة، في محاولة لمنع امتداد الحريق.

وساهم تصرفها السريع والجريء في منع وصول النيران لباقي أجزاء المبنى والشقق المجاورة، حتى وصول قوات الحماية المدنية التي سيطرت بشكل كامل على الحريق وأمنت الموقع.

وأثار الفيديو موجة واسعة من الإشادة على منصات التواصل، واعتبر المتابعون أن ما قامت به نموذج حي لشهامة وشجاعة المرأة المصرية التي تتجلى دائما في المواقف الصعبة.

وتداول الرواد الفيديو تحت عنوان "ست مصرية بـ 100 راجل"، مشيدين بسرعة بديهتها وتدخلها قبل وقوع كارثة محققة.

محافظة بورسعيد سيدة واجهت النيران مواقع التواصل الاجتماعي اندلاع حريق

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