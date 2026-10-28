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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تسبب فيه أحد المستأجرين.. جهاز مدينتي يكشف مفاجأة في حريق 4 شقق بمنطقة B7

الحريق
الحريق
محمد شراط

كشف جهاز مدينتي كواليس الحريق الذي اندلع في 4 شقق بمنطقة B7، أمس، حيث أظهر الفحص المبدئي أن الحريق نشب بسبب مستأجر بإحدى الشقق، ما أدى إلى امتداد النيران إلى ماسورة الغاز الرئيسية، وتصاعدها إلى الشقق الواقعة بالأعلى.

كواليس بلاغ الحريق 

وأوضح الجهاز أنه تم الدفع بسيارات الدفاع المدني والإطفاء والإسعاف بمدينتي، إلى جانب شرطة النجدة وممثلي شركة الغاز، إلى موقع الحادث، حيث جرى التعامل مع الحريق وإخماده، وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين في موقع الواقعة.

وجارٍ فحص ملابسات الحادث بمعرفة الجهات المختصة، للوقوف على أسبابه وتحديد المسؤوليات.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل عمارة سكنية بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء للتعامل مع النيران، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة.

وبالفحص الأولي، تبين أن الحريق نشب إثر تسرب غاز، ما أدى إلى اشتعال النيران داخل 4 شقق سكنية بالعقار، وسط تحرك عاجل من قوات الحماية المدنية لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى باقي الشقق.

إخلاء العقار وإنقاذ السكان

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخلاء العقار من السكان وتأمينهم، مع فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق لمنع اقتراب المواطنين، وتسهيل أعمال الإطفاء والتعامل مع تداعيات الواقعة.

حريق 4 شقق الحماية المدنية الأجهزة الأمنية جهاز مدينتي

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