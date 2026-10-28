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الكويت تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج بسبب التدخل في شئونها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكويت تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج بسبب التدخل في شئونها

الكويت -ايران
الكويت -ايران
القسم الخارجي

صعّدت دولة الكويت تحركها الدبلوماسي تجاه إيران، باستدعاء السفير الإيراني لديها وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية ما وصفته بالتدخل في الشؤون الداخلية الكويتية، في خطوة تعكس تمسك الكويت بمبادئ السيادة الوطنية واحترام العلاقات بين الدول.

ويأتي التحرك الكويتي في سياق تطورات العلاقات بين البلدين، وما تثيره القضايا المرتبطة بالسيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية من أهمية في إدارة العلاقات الدبلوماسية بين دول المنطقة، التي تواجه تحديات أمنية وسياسية متشابكة.

وبحسب ما أوردته قناة «يورونيوز» في خبر عاجل، فإن وزارة الخارجية الكويتية استدعت السفير الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج بشأن التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. ولم يتضمن الخبر المقتضب تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التدخل محل الاعتراض، أو الوقائع التي استندت إليها الكويت في تحركها الدبلوماسي.

وتُعد مذكرة الاحتجاج إحدى الأدوات الدبلوماسية التي تلجأ إليها الدول للتعبير رسميًا عن رفضها لتصرفات أو مواقف تعتبرها مخالفة لمصالحها أو لسيادتها، كما تتيح للدولة المعنية تسجيل موقفها عبر القنوات الرسمية وإبلاغ الطرف الآخر باعتراضها.

وتستند العلاقات الدبلوماسية بين الدول إلى مبادئ احترام السيادة والاستقلال، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وهي مبادئ أساسية في ميثاق الأمم المتحدة والقواعد المنظمة للعلاقات الدولية.

وتترقب الأوساط المعنية تطورات الموقف، وما إذا كان التحرك الكويتي سيعقبه رد رسمي من الجانب الإيراني أو خطوات دبلوماسية أخرى، في ظل أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال بين البلدين واحتواء الخلافات عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.

الكويت ايران السعودية السفير الكويتي طهران

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