وزير خارجية الكويت يجدد إدانة بلاده لاعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية

جدد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ جراح الجابر الصباح، اليوم الأربعاء ، في اجتماع مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد عدد من المناطق في المملكة، ومحاولاتها استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية أن الوزير الشيخ جراح الصباح أكد، في الاجتماع الذي عقد في إطار زيارته الرسمية إلى الرياض، أن هذه الاعتداءات الآثمة تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة، وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعديا سافرا على حرمة المقدسات الإسلامية ومكانتها الدينية، واستفزازا لمشاعر المسلمين في شتى أنحاء العالم.

‏وشدد وزير الخارجية الكويتية على أن استمرار هذه الأعمال العدائية الممنهجة وتكرارها، بما تنطوي عليه من استهداف للأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، يشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن المملكة واستقرار المنطقة، فضلا عما يمثله من مخاطر جسيمة على سلامة المدنيين وأمن الملاحة الجوية؛ الأمر الذي يستوجب موقفا دوليا حازما يضمن مساءلة المسئولين عن هذه الاعتداءات ومحاسبتهم.

وأشارت الوزارة إلى أن الشيخ جراح الصباح جدد تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها، مؤكدا أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكرت الخارجية الكويتية أن الجانبان استعرضا خلال الاجتماع الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وأكدا حرصهما المشترك على مواصلة تعزيز أطر التعاون والتنسيق الثنائي في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، بما يجسد توجيهات قيادتي البلدين الحكيمتين، ويلبي تطلعاتهما نحو مزيد من التكامل والتعاون المشترك.

وأضافت أن الاجتماع تناول كذلك آخر المستجدات والتطورات الإقليمية وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التشاور والتنسيق الكويتي - السعودي على مختلف الأصعدة، وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الراهنة، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، انطلاقا من وحدة المصير والمصالح المشتركة، وحرص البلدين الشقيقين على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليم.