الاتحاد السكندري يعلن موعد الجمعية العمومية العادية وجدول الأعمال

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد سلامة، دعوة أعضاء الجمعية العمومية العادية لحضور الاجتماع المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 11 ديسمبر 2026، بمقر النادي بالشاطبي، لمناقشة عدد من الملفات الإدارية والمالية والرياضية.

وتتضمن بنود جدول الأعمال التصديق على محضر الاجتماع السابق، ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال النادي خلال الفترة الماضية، إلى جانب اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، ومشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2026-2027.

كما يشمل جدول الأعمال اعتماد تقرير مراقب الحسابات، وتحديد مكافأته، ومناقشة مكافآت مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي، فضلًا عن النظر في المقترحات المقدمة من أعضاء النادي وفقًا للضوابط والمواعيد المحددة.

وتتضمن الدعوة كذلك عددًا من البنود المتعلقة بالأنشطة الرياضية وإدارة النادي، وتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء، إلى جانب مناقشة بعض الملفات الخاصة بالاستثمار والشركات التابعة للنادي، وفقًا لما ورد في جدول الأعمال المعلن.

ومن المقرر أن تشهد الجمعية العمومية مناقشة الملفات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، في إطار الإجراءات المنظمة لانعقاد الجمعيات العمومية للأندية الرياضية.