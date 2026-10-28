خيانة على سرير الزوجية وزوج مدمن.. كاريمان عروسة مع إيقاف التنفيذ

عانت الكثير في حياتها، ما بين الخيانة وليالي الكيف في منزلها، والفضيحة، حتى وقفت صباحا أمام محكمة الأسرة بالكيت كات، حضرت طالبة الطلاق للضرر بعد مأساة عاشتها طوال 3 سنوات ظنت خلالهم بأن زوجها كان السند الذي باعت دنياها وأشترته بالغالي والنفيس، إلا أن الحلم كان كابوسا استيقظت عليه.

حكاية كاريمان وزوجها في محكمة الأسرة

كاريمان فتاة عشرينية، باتت ليلة ذكرى ميلادها السابع والعشرون غارقا في بحرا من الدموع، مكتوفة الأيدي تندب حظها طوال الليل، وزوجها يجلس في الغرفة الثانية يتعاطي "كيفه" ويشاهد الأفلام المحرمة، يحادث فتاة تلو الأخرى، فكانت لحظتها الفارقة التي وضعت بها حدا لمأساة طالت كل حياتها.

سردت كاريمان قصتها مع زوجها قائلة «متقولش جوزي، ده شيطان، وقفت جنبه وساعدته وبعت كل حاجة عشانه حتى أنا اللي دافعة فلوس الفرح، وكان بني أدم تاني مش ده اللي أنا عرفته ولا اتخطبت له 8 شهور، ده حد تاني اتحول واتغير بعد الجواز، وكل اللي عشته في حياتي شهرين بس وفي الشهر الثالث كانت أول خيانة ليا وفي بيتي على سريري، افتكر إيه ولا إيه».

وقالت كاريمان «طول 3 سنين كانت الحياة مستحيلة مع أيمن، وكنت بقول أنا محدش يشمت فيا وأنا هكمل وهغير الحياة دي، مكنتش فاهمة إيه اللي بيحصل أو زي ما بيقولوا مضروبة على راسي تقريبا، هو ده اللي اخترته وحاربت الدنيا عشانه، بس مكنتش عارفة اروح فين ولا أعمل ايه اعالجه من المخدرات وأخليه يبطلها ولا أشوف قصة الأفلام اللي بيتفرج عليها ولا البنات اللي يعرفها، ولا أخليه ينزل يشوف له شغلانة».

أضافت «تعبت من كل حاجة وهو كرهني في كل الرجالة، مبقتش عايزة حد أعيش، خلاني خايفة أقف قدام مراية وأشوف نفسي، شوفت على إيده كتير ووعود كدابة وحاجات محدش يتخيلها إني كنت عايشاها، لحد ما قررت أحط نهاية للحياة دي، قعدت يوم عيد ميلادي ليلة كاملة بعيط ومفيش حد اشتكيله أو اتكلم معاه والصبح نمت من القهر ولما صحيت كنت واخدة القرار إني مش هعيش مع البني أدم ده».

انهت كاريمان قائلة «روحت لمحامية عن طريق جارتي وحكيت لها على كل حاجة وجارتي قالت هشهد معاكي إني بشوف البنات وبسمع صوتهم في بيتك وكنت بسمع صوت ضربك، وجيت محكمة الأسرة أرفع قضية طلاق للضرر».