قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موقف كومو الإيطالي من بيع «لوكاس» إلى توتنهام
السفير التركي بالقاهرة: مصر تقوم بالدور الأكبر في مساعدة سكان قطاع غزة
هل بإمكان حكومة نتنياهو المؤقتة شن حرب على إيران؟
الرئيس السيسي: نتطلع للتعاون مع روسيا في استخراج اليورانيوم والمعادن النادرة
موسكو تستبعد أوروبا من مفاوضات أوكرانيا المرتقبة
الرئيس السيسي: نتطلع للتعاون مع روسيا في مجال المحطات النووية الصغيرة والعائمة
الرئيس السيسي: نعمل على تعزيز التعاون مع روسيا في المجالات التجارية والاقتصادية
سوريا تستدعي السفير الأردني وتسلمه مذكرة احتجاج على قصف درعا
الرئيس السيسي: مشروع محطة الضبعة النووية يمثل قمة التعاون بين مصر وروسيا
بوتين: التبادل التجاري بين مصر وروسيا يتجاوز 10 مليارات دولار.. واحتفالية كبرى بالوحدة النووية الثانية في الضبعة
الرئيس السيسي يشارك في حفل استقبال القادة المشاركين بالقمة الروسية الأفريقية الثالثة
الرئيس السيسي يصل الكرملين لعقد قمة مصرية روسية والمشاركة في قمة روسيا وأفريقيا الثالثة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوريا تستدعي السفير الأردني وتسلمه مذكرة احتجاج على قصف درعا

سوريا تستدعي السفير الأردني
سوريا تستدعي السفير الأردني
القسم الخارجي

استدعت وزارة الخارجية السورية، الأربعاء، السفير الأردني لدى دمشق سفيان القضاة، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على خلفية الغارات الجوية الأردنية التي استهدفت مواقع في محافظة درعا جنوب سوريا.

 وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين، بينهم أطفال، وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية السورية ونقلته وكالة الأنباء السورية «سانا».

وقالت الوزارة إن الاستدعاء جاء احتجاجًا على استهداف مواقع مدنية في درعا، مؤكدة رفض دمشق للضربات التي اعتبرتها انتهاكًا لسيادة الأراضي السورية، ومطالبة بالتعامل مع التحديات الأمنية الحدودية من خلال التنسيق المشترك بين البلدين.

وجاء التحرك الدبلوماسي السوري بعد غارات جوية نفذتها طائرات أردنية، الاثنين 26 أكتوبر، على مواقع في جنوب سوريا. وأفادت تقارير إعلامية سورية بمقتل سبعة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة آخرين جراء الضربات.

في المقابل، قال الأردن إن عملياته استهدفت مواقع لتنظيم «داعش»، في إطار مواجهة تهديدات أمنية مرتبطة بالهجوم الذي استهدف كنيسة في مدينة الكرك الأردنية، وأسفر عن سقوط ضحايا وإصابة آخرين. 

وأكدت عمّان أن الضربات استندت إلى معلومات استخباراتية بشأن تهديدات وشيكة لأمنها الوطني، مع إبداء الأسف لسقوط ضحايا مدنيين.

وفي محاولة لاحتواء التوتر، اتفق وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي على تشكيل لجنة أمنية مشتركة للتحقيق في ملابسات الغارات وتداعياتها، وتعزيز التنسيق الاستخباراتي والأمني، بما يسهم في حماية المدنيين وتأمين الحدود المشتركة.

وتسلط الأزمة الضوء على حساسية الملف الأمني بين البلدين، في ظل التحديات المرتبطة بمكافحة التنظيمات المسلحة وتهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود. 

وبينما تتمسك دمشق باحترام سيادتها ورفض العمليات العسكرية دون تنسيق مسبق، تؤكد عمّان ضرورة التصدي للتهديدات التي تستهدف أمنها، ما يجعل عمل اللجنة المشتركة عاملًا مهمًا في منع تجدد التصعيد والحفاظ على العلاقات الثنائية.

وزارة الخارجية السورية السفير الأردني لدى دمشق احتجاج رسمية الغارات الجوية الأردنية محافظة درعا سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يقفز 115 جنيها للجرام

الذهب

الذهب يتجه إلى 6000 دولار في 2027؟.. ومفاجأة بعيار 21

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026 بعد مضاعفة السعة إلى 100 جيجابايت وموعد التطبيق

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

تجاوز الـ 56 جنيها.. وهذا أعلى سعر للدولار في البنوك اليوم

ارتفاع أسعار النفط اليوم الأربعاء

هجوم على أكبر مصفاة بالسعودية يشعل أسعار النفط.. برنت يتجاوز الـ115 دولارا

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

نادر السيد

القصة الكاملة لأزمة نادر السيد حارس الزمالك السابق وحكاية الـ 100 ألف دولار

ترشيحاتنا

الصندوق العربي للمعونة يدرب 55 مهندسا تنزانيا على هندسة التعدين واللحام

الصندوق العربي للمعونة يدرب 55 مهندسا تنزانيا على هندسة التعدين واللحام

العاهل المغربي الملك محمد السادس

ميناء الناظور.. 54 مليار درهم استثمارات و21 ألف فرصة عمل للمغرب

رئيس الوزراء العراقي يتبرع بـ10 ملايين دولار من ماله الخاص لمرقد السيدة زينب والجامع الأموي بدمشق

رئيس الوزراء العراقي يتبرع بـ10 ملايين دولار من ماله الخاص لمرقد السيدة زينب والجامع الأموي بدمشق

بالصور

بفستان جرئ.. ياسمين عز تحصد جائزة أفضل مذيعة لعام 2026

ياسمين عز تحصد جائزة أفضل مذيعة ٢٠٢٦
ياسمين عز تحصد جائزة أفضل مذيعة ٢٠٢٦
ياسمين عز تحصد جائزة أفضل مذيعة ٢٠٢٦

نور الزاهد تجمع بين الجرأة والاناقة في إطلالة جديدة

نور الزاهد تجمع بين الجرأة و الاناقة بإطلالتها
نور الزاهد تجمع بين الجرأة و الاناقة بإطلالتها
نور الزاهد تجمع بين الجرأة و الاناقة بإطلالتها

راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى أجواء رومانسية

راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى أجواء رومانسية
راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى أجواء رومانسية
راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى أجواء رومانسية

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

عماد كمال

بعد نجاح أغنية المصريين.. عماد كمال يطرح أغنيته مش خسارة عبر منصات التواصل الاجتماعي

وزير الدفاع ووزير الداخلية

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد