الرئيس الفلسطيني يجري محادثات مع الرئيس القبرصي غدًا في نيقوسيا لبحث العلاقات الثنائية

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أعلنت الحكومة القبرصية، اليوم /الأربعاء/، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيتوجه إلى قبرص غدًا الخميس لإجراء محادثات مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس.

وذكر موقع (سايبرس إينفورم) القبرصي أن الزيارة ستستمر حتى بعد غد الجمعة، ويعد هذا اللقاء الثالث الذي يجمع الرئيسين منذ تولي خريستودوليدس منصبه.

ويتضمن جدول أعمال الزيارة الوضع في الشرق الأوسط والدور الإنساني الذي تضطلع به قبرص، لا سيما الممر البحري "أمالثيا" المستخدم لإرسال شحنات المساعدات إلى غزة.

ومن المتوقع أن يتناول الجانبان أيضًا العلاقات الثنائية، والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، والتطورات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

يذكر أن آخر اجتماع عقد بين الرئيسين في فلسطين في مايو 20.