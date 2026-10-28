تعرف على فعاليات ووضع آليات مبادرة ( علشان ولادنا بدمياط)

عقدت، اليوم، اللجنة التنسيقية للسكان برئاسة اللواء محمد رأفت همام وكيل أول الوزارة السكرتير العام لمحافظة دمياط، وحضور الأستاذة ياسمين جوهر مقرر المجلس القومي للسكان ورئيس اللجنة التنسيقية ، والدكتورة رشا مصلح مدير فرع التأمين الصحي بدمياط، و عددا من وكلاء وزارات الجهات التنفيذية بديوان عام المحافظة.

وعرضت، جوهر توصيات اللجنة التنسيقية السابقة ووضع آليات وفعاليات مبادرة ( علشان ولادنا )مع الجهات التنفيذية وسيتم تنفيذ ايام سكانية أسبوعيا مع الجهات التنفيذية في المناطق اعلي كثافة سكانية و اعلي مواليد وأقل استخدام لوسائل طويلة المفعول



وتابعت أنه من المقرر أنه سيكون اليوم السكاني عبارة عن قافلة تنظيم أسرة وعيادة متنقلة، وكذلك ندوات توعية السيدات في سن الإنجاب من الجانب الصحي والجانب الديني، وامتحانات فورية لمحو الأمية وورش فنية للاطفال، وسيتم المتابعة الدورية كل شهر من خلال اللجنة التنسيقية للسكان.

وأوضحت جوهر ، أن الفعاليات تبدأ من ٨ نوفمبر بدءاً بقرية البصارطة وتنتهي بجمصة كفر البطيخ مارس ٢٠٢٧.