محافظ دمياط يلتقي بالموانين ويستمع إلى شكاواهم في المركز التكنولوجي

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم، جولة تفقدية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمراكز التكنولوجية بالمحافظة، والتأكد من انتظام سير العمل بها ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور وحيد عبد ربه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وتابع المحافظ آليات العمل داخل المركز، واطلع على المعاملات الجاري إنجازها للتأكد من انتظام تقديم الخدمات، كما تابع معدلات الإنجاز اليومية وطلبات التصالح في مخالفات البناء، موجهًا بضرورة سرعة إنهاء الإجراءات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات، مع الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للعمل.

كما التقى المحافظ عددًا من المواطنين المترددين على المركز، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تطوير منظومة الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق سرعة الإنجاز بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين والتيسير عليهم.