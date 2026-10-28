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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة .. بينما غادر 12 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة .


وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21293 طنا تشمل : 8828 طن يوريا و 3000 طن ذرة و 600 طن فول صويا و 7000 طن جبس معبأ و 292 طن سكر معبأ و 1573 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43379 طنا تشمل :  7666 طن حديد  و 16611 طن ذرة و 13877 طن خردة و 1680 طن خشب زان و 3545 طن ابلاكاش .


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 143 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 147 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1372 حاوية مكافئة . 


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 7850 طنًا ،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6093 حركة.

دمياط محافظ دمياط ميناء دمياط سفن

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